Bayern Monaco-Wolfsburg: diretta streaming e tv, ecco dove vederla

Sabato 9 Marzo 2019 il Bayern Monaco ospiterà all’Allianz Arena il Wolfsburg. Il calcio d’inizio di questo match, valevole per la 25esima giornata di Bundesliga, è fissato per le ore 15:30.

Bayern Monaco-Wolfsburg: come arrivano le squadre

La partita di andata, giocata alla Volkswagen Arena, ha sorriso agli uomini di Niko Kovac. Il Bayern ha infatti vinto per 3 a 1 contro il Wolfsburg nel girone di andata. Il primo tempo si era chiuso subito sull’1 a 0 per gli ospiti, grazie al gol di Lewandowski al 30′. Anche nel secondo tempo il Bayern dimostra subito la sua superiorità, al 48′ infatti la squadra bavarese trova subito il raddoppio sempre con il bomber polacco. Dieci minuti dopo il doppio vantaggio, la squadra di Kovac rimane per in dieci a causa dell’espulsione per doppia ammonizione di Robben. Al 63′ Weghorst accorcia le distanze, ma Rodriguez al 72′ chiude definitivamente i giochi con il 3 a 1.

Bayern Monaco

La squadra di Kovac si sta giocando come ormai di consuetudine, il titolo della Bundesliga con il Borussia Dortmund. Al momento le due squadre sono prime a pari merito con 54 punti, e sono a più 9 dal Lipsia terzo. I bavaresi stanno vivendo un buon momento di forma in campionato. Hanno infatti vinto le ultime 4 partite, segnando ben 12 gol. Il Bayern cercherà perciò di agguantare la quinta vittoria consecutiva in campionato, così da poter giungere al match di ritorno di Champions contro il Liverpool, in totale tranquillità.

Wolfsburg

Il Wolfsburg di Labbadia giunge al match dopo un pareggio casalingo nell’ultima giornata contro il Werder Brema. Alla Volkswagen Arena la squadra di casa era passata in vantaggio con il gol di Brooks al 54′. Si è però fatta raggiungere a quindici minuti della fine del secondo tempo dagli ospiti grazie ad un gol di Kruse, su splendido assist di Eggstein. La squadra di Labbadia, sfidando il Bayern, cercherà sicuramente la vittoria, così da cercare di entrare in zona Europa League.

Bayern Monaco-Wolfsburg: Dove vederla

Bayern Monaco-Wolfsburg si potrà seguire in diretta esclusiva sulle piattaforme di Sky. La partita sarà visibile sul canale Sky Sport Football. In alternativa, si potrà inoltre seguirla in diretta streaming su SkyGo e NowTv.

