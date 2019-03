Dove vedere Juventus-Udinese in diretta streaming o in TV

Juventus-Udinese si giocherà Venerdì 8 Marzo alle 20.30 presso l’Allianz Stadium di Torino e sarà valida per la 27a giornata di Serie A. Nell’ultima uscita in campionato, i detentori del titolo hanno avuto la meglio nel big match esterno in casa del Napoli, mentre l’Udinese ha strappato un successo fondamentale per la salvezza contro il Bologna.

Juventus-Udinese: la preview del match

La Juventus arriva al match contro i friulani nel momento più delicato della stagione e, probabilmente, già con la testa alla partita di Champions contro l’Atletico. Ma dovrà fare attenzione ad un Udinese che andrà a Torino per giocarsi la partita senza nulla da perdere. Allegri in conferenza non si è nascosto dicendo che non schiererà Ronaldo, Bonucci e Chiellini, mentre sarà titolare Alex Sandro, squalificato in Champions League. In dubbio Dybala e Mandzukic per degli acciacchi ma comunque verso il recupero, saranno invece assenti Pjanic e Cancelo perchè entrambi squalificati.

Nell’Udinese torna Fofana a centrocampo che sostituirà Mandragora, avvicendamento su cui si è espresso anche l’allenatore Nicola in conferenza stampa: “È la politica che abbiamo avuto nell’ultimo periodo, esce uno entra un altro, almeno tutti sono sempre preparati, è proprio quello che ho detto ai ragazzi a inizio anno, bisogna sempre tenersi pronti perché poi ci sono momenti della stagione in cui si può avere spazio. Sandro è una pedina importante, un po’ indietro di condizione ma sta recuperando, abbiamo provato come sempre qualcosa di nuovo per impensierire l’avversario, il suo problema, nell’ultimo periodo, è stato solo a livello di minutaggio e di condizione fisica. Ha fatto 20 minuti col Bologna e subentrare presenta sempre vantaggi e svantaggi, entri in campo e comunque giochi a ritmi diversi. È entrato, ha fatto bene, si è allenato tutta la settimana, non ha i novanta minuti nelle gambe, vedremo quando usarlo”.

Juventus-Udinese: le probabili formazioni della 27a di Serie A

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Barzagli, Alex Sandro; Can, Bentancur, Matuid; Bernardeschi, Kean, Dybala

Allenatore: Allegri

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Nuytinck, Troost-Ekong; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Zeegelaar; Pussetto, Okaka

Allenatore: Nicola

Juventus-Udinese: dove vedere il match in TV e streaming

Il match è un’esclusiva Sky, infatti sarà possibile guardarlo in diretta tv sui canali Sky Sport Serie A. Inoltre sarà possibile vederla in streaming sui vari dispositivi mobile tramite l’app Sky Go esclusivamente per gli abbonati Sky. Come se non bastasse, ricordiamo che sarà possibile vedere il match in streaming sulla piattaforma online Now TV.

