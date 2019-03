Fatturato pubblicità online a gennaio 2019: la classifica dei dispositivi più remunerati

Uscito il report Gennaio 2019 dell’Osservatorio FCP – Assointernet (FCP-Federazione Concessionarie Pubblicità) con i dati relativi al fatturato pubblicitario online.

Raffrontando le cifre con quelle di gennaio 2018, si evidenzia un incremento totale del 4%, passando da 26 milioni e 161 mila euro a 27 milioni e 206 mila di fatturato.

Considerando i dati per dispositivo, è la componente smartphone a primeggiare, con una crescita pari a +29,8%, per circa 8 milioni di fatturato e un’incidenza sul totale del 29,2%.

Fatturato pubblicità online a gennaio 2019: dispositivi e incidenza

Dà segno negativo, d’altro canto, il ricavo pubblicitario relativo a desktop/tablet, che perde un 4,1% rispetto a gennaio 2018. Quest’ultimo rimane comunque il settore più utilizzato, con una fatturazione totale pari a 19 milioni e 213 mila euro.

Passando a smart tv/console, si parla di un incremento del fatturato di +242,2%, per un totale di 58 mila euro.

Considerando l’andamento degli investimenti pubblicitari netti per modalità di fruizione, è il browsing a detenere la quasi totalità del fatturato della pubblicità online; la cifra totale è di 26 milioni e 91 mila euro). L’andamento degli investimenti pubblicitari via app, invece, scendono del 6,1%; il totale si aggira intorno a quota 1 milione e 115 mila euro (nel gennaio 2018 era 1 milione e 187 mila euro).

Fatturato pubblicità online a gennaio 2019: un’ottima partenza

“Prendiamo atto con soddisfazione di questo inizio d’anno positivo, essendo consapevoli di affrontare un contesto non particolarmente brillante per il mercato pubblicitario in generale”. Commenta così Giorgio Galantis, presidente di FCP-Assointernet. Che aggiunge: “Fcp-Assointernet sta ultimando la definizione degli argomenti e la composizione dei Tavoli di lavoro per il 2019 relativamente al digital advertising. Affronteranno tematiche prioritarie per gli Associati come l’ulteriore evoluzione del report dell’Osservatorio ed il mercato, partendo da quanto realizzato lo scorso anno anche in ambito inter associativo, come lo sviluppo dei temi riguardanti il Libro Bianco sul Digitale”.

