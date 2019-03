Dove vedere Chievo-Milan in diretta streaming o in TV

Chievo-Milan si giocherà Sabato 9 Marzo alle 20.30 presso lo stadio Bentegodi di Verona e sarà valida per la 27a giornata di Serie A. Nel turno precedente il Chievo ha incassato un pesante 3 a 0 in casa del Torino, mentre i rossoneri hanno trovato una fondamentale vittoria per 1 a 0 contro il Sassuolo che gli ha permesso di raggiungere il terzo posto.

Chievo-Milan: Rossoneri in cerca di conferme

Il Milan, fresco del terzo posto conquistato Sabato scorso, affronta il Chievo in un match che potrebbe risultare decisivo dopo il derby per il mantenimento del terzo posto. I rossoneri con una vittoria potrebbero allungare sui cugini o almeno mantenere il punto di vantaggio che gli permetterebbe di accontentarsi di un pareggio nella stracittadina. Oltre all’obbligatoria assenza di Ricardo Rodriguez (squalificato), probabilmente sostituito da Laxalt, il tecnico calabrese potrebbe anche decidere di concedere un turno di riposo a Tiémoué Bakayoko facendo partire nell’undici titolare Lucas Biglia. Il mediano francese sta giocando ininterrottamente dallo scorso novembre e potrebbe rifiatare per essere al 100% nel derby della settimana successiva. A guidare l’attacco del Milan ci sarà ancora una volta Krzysztof Piatek: l’attaccante polacco in questa stagione ha realizzato 26 gol con le maglie di Milan e Genoa.

Il Chievo, invece, è fermo a 21 reti stagionali sommando le marcature realizzate da tutti i giocatori in rosa. Tutto farebbe pensare ad un esito scontato ma i clivensi, con l’arrivo di Mimmo Di Carlo, si sono dimostrati una squadra tutt’altro che arrendevole, strappando punti importanti anche alle squadre in corsa per la Champions.

Chievo-Milan: le probabili formazioni del posticipo di Sabato

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Barba, Jarozynski; Rigoni, Leris, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Meggiorini

Allenatore: Di Carlo

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Musacchio, Laxalt; Kessié, Biglia, Paqueta’; Suso, Piatek, Calhanoglu

Allenatore: Gattuso

Chievo-Milan: dove vedere i match in TV e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand DAZN.

