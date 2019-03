Nuovo allenatore Roma: chi è il successore di Eusebio Di Francesco

Se ne parla da mesi ma a questo punto è certo l’esonero di Eusebio Di Francesco dalla panchina della Roma. Infatti la sconfitta in Portogallo e l’eliminazione dalla Champions League sono costate care all’allenatore giallorosso.

Nuovo allenatore Roma, i nomi più ricorrenti

Tante le ipotesi circolate in queste settimane sui nomi del possibile sostituto Di Francesco. Sebbene come vedremo più avanti ce n’è una che si fa strada più delle altre. Tra i tanti nomi circolati quelli di Paulo Sousa, Christian Panucci, Vincenzo Montella e Roberto Donadoni.

Nuovo allenatore Roma, ipotesi più accreditata Claudio Ranieri

Oltre ai nomi che abbiamo scritto, in base alle voci che si raccolgono a Trigoria, il nuovo allenatore Roma sarà Claudio Ranieri. Pare con un contratto fino a giugno. A confermare tale possibilità sono giunte le parole del giornalista Massimo Caputi.

Nuovo allenatore Roma, conferme per ipotesi Claudio Ranieri

Secondo Caputi che ne ha parlato con Marte Sport Live sarà proprio Ranieri il prossimo allenatore della Roma. A domanda sull’argomento ha risposto: “Le voci sembrano queste. La squadra sta per andare a Trigoria per l’allenamento, non sappiamo se ci sarà anche De Rossi. C’è stata una contestazione forte dei tifosi con Monchi, c’è grande delusione”.

Per il giornalista la Roma vista contro il Porto “è la fotografia di una stagione: tanti errori, c’è amarezza per un VAR che ha penalizzato una squadra che, tuttavia, ha giocato molto male. La Roma è una squadra malata e lo si vede. In Europa non si scherza”.

Nuovo allenatore Roma, Donadoni ha smentito contatti coi giallorossi

Tuttavia al momento non è possibile confermare nulla. Rispetto agli altri nomi accostati alla panchina giallorossa si registra la dichiarazione di Roberto Donadoni. L’ex calciatore all’Ansa ha dichiarato: “Sono onorato di essere accostato alla Roma ma, contrariamente a quanto leggo dagli Stati Uniti, non ho avuto nessun contatto col club giallorosso”.

“È una informazione che non corrisponde al vero – ha concluso Donadoni – perché io non ho sentito nessuno. In ogni caso, pur essendo onorato dell’accostamento, per il mio modo di lavorare non sarei disponibile ad un incarico di breve termine”.

Nuovo allenatore Roma, parole sito ufficiale sito AS Roma su esonero allenatore

In data 7 marzo 2019 l’AS Roma ha pubblicato sul sito ufficiale il comunicato con cui dà notizia dell’esonero di Di Francesco.

L’AS Roma comunica che da oggi Eusebio Di Francesco non è più il responsabile tecnico del Club. La Società ringrazia l’allenatore per il lavoro svolto sulla panchina giallorossa e gli augura il meglio per il futuro.

Il testo integrale del comunicato stampa.

“Da parte mia e di tutta l’AS Roma, vorrei ringraziare Eusebio per l’impegno profuso”, ha dichiarato il presidente Jim Pallotta. “Ha sempre lavorato con un atteggiamento professionale e ha messo al primo posto gli interessi del Club rispetto a quelli personali. Gli auguriamo il meglio per la sua carriera”. Di Francesco, che da giocatore ha vinto uno Scudetto con la Roma nel 2001, aveva iniziato la sua nuova avventura nella Capitale nell’estate del 2017.L’allenatore sarà sempre ricordato dai tifosi per aver guidato la Roma fino alle semifinali di Champions League nella stagione 2017-18, il miglior piazzamento mai ottenuto in Europa dal Club dal 1984, grazie all’incredibile rimonta per 3-0 contro il Barcellona.

