Sanremo Young 2019: ospiti e anticipazioni semifinale su Rai 1 stasera

Stasera 8 marzo 2019 su Rai 1 alle 21.25 andrà in onda la semifinale di Sanremo Young 2019. Il talent show condotto da Antonella Clerici approda così al suo penultimo appuntamento con tante sorprese ed ospiti d’eccezione. Dal teatro Ariston i sei giovani artisti giunti alla quarta puntata si esibiranno in emozionanti performance canore.

Una serata davvero importante per i ragazzi che sognano di conquistarsi un posto nella prossima edizione di Sanremo Giovani. In attesa della finalissima dello show, programmata per il 15 marzo 2019, i cantanti faranno di tutto per dimostrare il proprio talento. Il programma poi potrà contare sulla presenza di artisti molto amati dal pubblico e di fama nazionale che renderanno ancora più unica e speciale la semifinale di Sanremo Young 2019. Ma chi saranno allora gli ospiti di stasera?

Sanremo Young 2019: anticipazioni semifinale stasera 8 marzo 2019

Si prospetta una puntata davvero emozionante quella che andrà in onda stasera 8 marzo 2019 di Sanremo Young. I giovani artisti in gara metteranno in mostra tutte le proprie capacità cantando i più grandi successi del passato recente e lontano di Sanremo.

Un appuntamento imperdibile che sarà ricco di emozioni e performance indimenticabili. Al termine della puntata verranno poi scelti tramite il voto combinato di Academy e Televoto i finalisti di questa edizione del talent show.

Gli ospiti di Sanremo Young 2019

A guidare i ragazzi ci penserà Antonella Clerici che potrà contare sulla presenza di due ospiti davvero speciali. Sul palco dell’Ariston salirà infatti Gino Paoli, cantante che ha fatto la storia della musica italiana e che ancora oggi non smette di emozionare il pubblico. Brani come Sapore di sale, Senza fine, La gatta, C’è cosa c’è hanno fatto innamorare milioni di persone e continuano ad essere ascoltate senza mai passare di moda.

Le sorprese però non finiscono qui. A Sanremo Young ci sarà anche Gigi D’Alessio, artista che nella sua carriera è riuscito a conquistare ben tre dischi di diamante e più di 100 di platino.

