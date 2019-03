Fantacalcio 2019: le probabili formazioni della 27a giornata di Serie A

Questa sera con Juventus-Udinese si apre la 27a giornata della Serie A 2018/2019, che si chiuderà lunedì notte con Roma-Empoli, match d’esordio per il neo allenatore giallorosso Claudio Ranieri.

Altro turno molto interessante, con il big match di giornata che sarà Fiorentina-Lazio, in programma domenica alle ore 20:30. In programma anche un fondamentale scontro salvezza e un bel match fra due squadre a caccia della qualificazione in Europa.

Andiamo ora a vedere le probabili formazioni delle venti squadre di Serie A.

Fantacalcio 2019, Serie A: le probabili formazioni dell’anticipo del venerdì

Juventus-Udinese (venerdì 8 marzo ore 20:30)

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Caceres, Alex Sandro; Can, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Kean, Mandzukic

Allenatore: Allegri

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; Larsen, Fofana, Sandro, De Paul, Zeegelaar; Pussetto, Okaka

Allenatore: Nicola

Fantacalcio 2019, Serie A: le probabili formazioni dei match del sabato

Parma-Genoa (sabato 9 marzo ore 18:00)

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Rigoni, Barillà; Gervinho, Inglese, Biabiany

Allenatore: D’Aversa

Genoa (4-3-3): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Bessa; Lazovic, Sanabria, Kouamé

Allenatore: Prandelli

Chievo-Milan (sabato 9 marzo ore 20:30)

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Barba, Jaroszynski; Leris, Dioussé, Hetemaj; Giaccherini; Djordjevic, Stepinski

Allenatore: Di Carlo

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu

Allenatore: Gattuso

Fantacalcio 2019, Serie A: le probabili formazioni dei match della domenica

Bologna-Cagliari (domenica 10 marzo ore 12:30)

Bologna (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Sansone, Santander, Palacio

Allenatore: Mihajlovic

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Deiola, Bradaric, Ionita; Barella; Joao Pedro, Pavoletti

Allenatore: Maran

Frosinone-Torino (domenica 10 marzo ore 15:00)

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Viviani, Valzania, Molinaro; Ciano, Pinamonti

Allenatore: Baroni

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Djidji; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi; Iago Falque, Belotti

Allenatore: Mazzarri

Inter-SPAL (domenica 10 marzo ore 15:00)

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Dalbert; Gagliardini, Brozovic; Politano, Joao Mario, Perisic; Lautaro

Allenatore: Spalletti

SPAL (3-5-2): Viviano; Bonifazi, Vicari, Felipe; Kurtic, Missiroli, Schiattarella, Murgia, Fares; Petagna, Antenucci

Allenatore: Semplici

Sampdoria-Atalanta (domenica 10 marzo ore 15:00)

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Saponara; Gabbiadini, Quagliarella

Allenatore: Giampaolo

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Palomino, Djimsiti, Mancini; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata

Allenatore: Gasperini

Sassuolo-Napoli (domenica 10 marzo ore 18:00)

Sassuolo (4-3-3): Pegolo; Lirola, Ferrari, Peluso, Rogerio; Duncan, Sensi, Locatelli; Berardi, Babacar, Djuricic

Allenatore: De Zerbi

Napoli (4-4-2): Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Ruiz, Zielinski; Insigne, Milik

Allenatore: Ancelotti

Fiorentina-Lazio (domenica 10 marzo ore 20:30)

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Edimilson, Veretout; Chiesa, Muriel, Gerson

Allenatore: Pioli

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Romulo, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile

Allenatore: Inzaghi

Fantacalcio 2019, Serie A: le probabili formazioni del posticipo del lunedì

Roma-Empoli (lunedì 11 marzo ore 20:30)

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Santon; Nzonzi, Cristante; Kluivert, Zaniolo, El Shaarawy; Schick

Allenatore: Ranieri

Empoli (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Acquah, Pasqual; Farias, Caputo

Allenatore: Iachini

