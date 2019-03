José Mourinho allontana il Real: “Hanno già un allenatore”

In seguito alla clamorosa eliminazione del Real Madrid in Champions League per mano dell’Ajax, si è scatenato il polverone attorno a Santiago Solari. Il tecnico argentino – subentrato a Julen Lopetegui lo scorso fine ottobre – è ora a forte rischio esonero. L’ultima spiaggia potrebbe essere la sfida il casa del Valladolid domenica notte nel match di Liga, che in caso di mancata vittoria potrebbe costare il posto all’ex giocatore dell’Inter.

Il toto nomi per la panchina madridista è formato da diversi grandi allenatori, ma uno soltanto sta attirando l’attenzione dei media spagnoli. Trattasi dello Special One José Mourinho, già allenatore delle merengues in passato per tre stagioni dal 2010 al 2013 e in cima alla lista dei desideri di Florentino Perez, che però avrebbe trattato anche un altro ritorno, quello di Zinedine Zidane.

Reduce dall’esonero di dicembre al Manchester United, Mou ha allontanato queste insistenti voci sul suo possibile ritorno a Valdebebas.

Ai microfoni di El Chiringuito, Mourinho ha smentito il ritorno al Real

Raggiunto dai microfoni del famoso programma sportivo spagnolo El Chiringuito, Mourinho ha così commentato sul suo possibile ritorno al Madrid: “Non ho parlato col Real, ma che i suoi tifosi cantino il mio nome mi rende orgoglioso. Ma il Real ha già un tecnico, le voci nel calcio sono sempre dannose“.

Si è infine soffermato sull’eliminazione dei blancos dalla Champions: “L’eliminazione dalla Champions è sorprendente, considerati i risultati degli anni passati. Loro lo sanno: quando vincono, sono felice per loro e sanno anche che non sono contento di quello che è successo alla fine del mio incantesimo“.

Parole chiare quelle del portoghese. Doppio gioco in buona fede o non c’è davvero niente? Nei prossimi giorni forse capiremo qualcosa in più.

