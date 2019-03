Irlanda-Francia rugby: data e orario. Dove vedere in tv e streaming

La partita tra Irlanda e Francia del Sei Nazioni è in programma per Domenica 10 Marzo alle ore 16:00 presso l’Aviva Stadium di Dublino.

La 20a edizione del Sei Nazioni, uno dei tornei di rugby più importanti al mondo, ha avuto inizio il Primo Febbraio con la partita Francia-Galles, vinta dai gallesi con il risultato finale di 19-24. Siamo giunti alla quarta giornata del torneo, che vedrà affrontarsi Irlanda e Francia.

Irlanda-Francia: il momento dell’Irlanda

L’Irlanda, campione in carica, nell’ultima giornata giocata il 24 Febbraio ha sconfitto la nostra nazionale italiana con il risultato di 16-26. Gli Shamrocks XV si trovano attualmente in terza posizione. Gli Irlandesi hanno finora totalizzato 9 punti e si trovano a 3 punti di distanza dal Galles, primo in classifica. In tre gare finora disputate gli Irlandesi hanno collezionato due vittorie, contro Scozia e Italia e una sconfitta, rimediata nella prima giornata di apertura del torneo contro l’Inghilterra, partita terminata 20-32 a favore degli inglesi.

Irlanda-Francia: il momento della Francia

La Francia nell’ultima giornata ha ottenuto una vittoria contro la Scozia. La partita si è conclusa con il risultato di 27-10. I Francesi sono in quarta posizione e seguono proprio l’Irlanda che ha tre punti di vantaggio. La Francia nelle prime due giornate del Sei Nazioni è stata sconfitta da Galles ed Inghilterra, contro quest’ultima ha subito una pesante sconfitta, la partita si è infatti conclusa 44-8 per gli inglesi. Dopo la vittoria contro la Scozia i francesi cercheranno anche i 4 punti a Dublino, ma non sarà affatto semplice vista la forza dell’avversario e il vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico.

L’Irlanda ha trionfato nella scorsa edizione del torneo e se anche quest’anno dovesse vincere, sarebbe il quinto Sei Nazioni della sua storia. La Francia invece ha vinto cinque volte nella sua storia questo prestigioso torneo, l’ultimo titolo risale al 2010.

Dove vedere Francia-Irlanda in tv e streaming

Il match in programma per il 10 Marzo sarà trasmesso in tv su Eurosport e DMAX e in streaming su Sky Go, Now TV, Eurosport Player e sul sito di DMAX.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM