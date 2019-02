Dmax streaming: canale, frequenze e dove vedere il 6 nazioni 2019

Il 1 Febbraio 2019 ha avuto inizio la competizione internazionale di Rugby più importante dell’Emisfero Nord. Persone da ogni parte del mondo attendono ogni anno con impazienza l’arrivo del 6 Nazioni, per poter assistere ad uno spettacolare rugby a 15 di fronte al televisore.

L’Italia, che è entrata a far parte della competizione nell’anno 2000, è una delle sei nazioni partecipanti. Le altre invece sono: Inghilterra, Galles, Francia, Scozia e Irlanda, con quest’ultima che comprende ed unisce sotto un unico colore Irlanda del Nord e Repubblica d’Irlanda.

La squadra italiana ha giocato il suo primo match Sabato 2 Febbraio alle ore 15.15. La prima sfidante è stata proprio la Scozia che, per l’occasione, ha ospitato l’Italia allo stadio Murrayfield di Edimburgo. La partita terminata in una sconfitta per gli azzurri è stata seguita da un altro pesante insuccesso contro il Galles: match giocatosi Sabato 9 Febbraio. L’Italia potrà però riscattarsi Domenica 24 Febbraio allo Stadio Olimpico di Roma, contro un’Irlanda che occupa momentaneamente il quinto posto della competizione. Ma dove seguire questa e le successive partite?

Il 6 Nazioni è in esclusiva su Dmax

Tutte le partite degli azzurri saranno visibili in esclusiva sul canale Dmax. L’emittente trasmetterà i diversi match sia sul digitale terrestre (al canale 52), sia sul satellitare. Difatti, a partire dal 2 Gennaio 2019, è possibile seguire DMAX ai canali 170 e 171 di Sky Italia.

Per chi non potesse accomodarsi di fronte alla Tv o non disponesse di un abbonamento Sky, potrà utilizzare su Pc, Tablet o Smartphone, la piattaforma gratuita online di DMAX e seguire comunque l’Italia al 6 nazioni.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM