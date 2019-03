Endeavour 7: trama, cast e anticipazioni. Quando inizia la serie TV

Endeavour è una serie televisiva di produzione anglo-americana che va in onda dal 2012 su ITV. Funge da prequel della serie Ispettore Morse, trasmessa dal 1987 al 2000, adattamento televisivo del personaggio creato dallo scrittore Colin Dexter (morto nel 2017) per i suoi romanzi. La serie televisiva di Endeavour è stata ideata da Russell Devis, il quale è anche unico sceneggiatore degli episodi.

La sesta stagione è andata in onda tra il febbraio e il marzo del 2019, e proprio il 6 marzo di quest’anno ITV ha annunciato che la serie è stata rinnovata per una settima stagione. Non c’è ancora una data di uscita prefissata, ma si ipotizza che potrebbe essere trasmessa intorno al 2020.

The VIllage: trama, cast e anticipazioni. Quando inizia la serie tv

Endeavour 7: La trama

La serie di Endeavour è un giallo in tipico stile britannico, con il “caso della settimana” da risolvere. Come già accennato, la serie tv è un prequel di Ispettore Morse, in cui il protagonista era l’ispettore capo di una certa età Endevour Morse, e l’azione si svolgeva tra gli anni ’80 e il 2000. Qui, invece, l’ambientazione sono gli anni ’60, e il giovane Endeavour è appena all’inizio della sua carriera in polizia, dopo avere abbandonato gli studi all’Università di Oxford.

Gli episodi della serie sono come dei film televisivi, della durata di 89 minuti l’uno. Per le prime 4 stagioni il network ITV aveva commissionato quattro puntate a ciclo, per poi arrivare a 6 con la quinta serie e tornare nuovamente a 4 con la stagione appena conclusasi.

Endeavour 7: Il cast

Pur non avendo ancora un annuncio ufficiale sul cast della settima stagione, alcuni ritorni sono estremamente probabili.

Ad esempio, difficile non rivedere Shaun Francis Evans nei panni del protagonista della serie, Endeavour Morse. Evans ha avuto il primo ruolo di rilievo come attore nel film del 2004 La diva Giulia; in seguito comparirà in pellicole come Gone – Passaggio per l’inferno (2007) e Dread (2009). Il ruolo di Endeavour è sicuramente quello per cui l’attore è più riconosciuto a livello internazionale.

Altro ruolo che in linea teorica dovrebbe essere riconfermato è quello di Roger Allam per Fred Thursday, mentore e amico di Endeavour. Tra le altre interpretazioni per cui Allam è conosciuto, vi sono quelle di Lewis Prothero in V per Vendetta (2005) e Illyrio Mopatis in Game of Thrones.

Probabili ritorni potrebbero essere anche Anton Lesser (il sovrintendente capo Reginald Bright nella serie), James Bradshaw (il medico legale Max DeBryn in Endeavour) e Abigail Thaw (la giornalista Dorothea Frazil presso l’Oxford Mail nell’opera).

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM