The VIllage: trama, cast e anticipazioni. Quando inizia la serie tv

Sta per giungere sugli schermi televisivi, sull’emittente NBC, la serie tv di genere drammatico The Village. È stata creata da Mike Daniels, già co-produttore di serie come Taken (2017), Sons of Anarchy (2012-2014) e The Vampire Diaries (2010-2011). Come regista dell’episodio pilota è stato confermato Minkie Spiro (che ha diretto, tra gli altri, alcuni episodi di Downtown Abbey e Better Call Saul), mentre tra i produttori esecutivi ci sarà anche Jessica Rhoades (già produttrice del film per la televisione del 2018 Tremors, reboot dell’omonimo franchise).

L’annuncio della messa in produzione di The Village da parte di NBC risale al 7 maggio 2018. Il 18 dicembre dello stesso anno era stato annunciato che la première della serie sarebbe avvenuta il 12 marzo 2019; però, il 6 febbraio di quest’anno è stato riferito che la data di trasmissione sarebbe stata spostata al 19 marzo. Ancora non si hanno notizie dell’arrivo in Italia.

Il nome della rosa: cast, trama puntate e streaming o replica serie tv

La trama di The Village

La serie segue le vicende di un gruppo di inquilini che risiede a Manhattan, più precisamente in un palazzo che viene denominato The Village. Qui, persone senza precedenti legami hanno formato una vera e propria comunità, come in una sorta di famiglia allargata.

Tra i residenti ci sono Sarah, infermiera e madre single di un’adolescente incinta; Gabe, giovane studente di legge che inaspettatamente riceve come coinquilino suo nonno; Nick, un veterano tornato dalla guerra; e vari altri.

Negli episodi si approfondiranno e intensificheranno sempre di più i rapporti e le relazioni nella “comunità”, affrontando sfide della vita sempre nuove che i personaggi potranno superare anche grazie al sostegno e il supporto di questa neo-formata “famiglia”.

Il cast di The Village

Vista la struttura corale, il cast di comprimari svolgenti ruoli principali sullo schermo è piuttosto ricco. Michaela McManus veste i panni di Sarah, infermiera e madre single. McManus è principalmente conosciuta per il personaggio di Lindsay Evelyn Strauss nella serie One Tree Hill, e per la parte del sostituto procuratore distrettuale Kim Greylek in Law & Order – Unità Vittime Speciali; è anche al fianco di George Clooney per uno spot di Nespresso del 2012. La figlia di Sarah, l’adolescente incinta Katie, è invece interpretata da Grace Van Dien (Greenhouse Academy), figlia dell’attore Casper Van Dien.

La modella e conduttrice israeliana Moran Atias (che ha partecipato anche a diverse produzioni nostrane, tra cui film come Oggi sposi e La terza madre) è Ava, immigrata iraniana. Nel cast anche Frankie Faison (Il silenzio degli innocenti), Lorraine Toussant (Crossing Jordan), Dominic Chianese (I Soprano), Daren Kagasoff (La vita segreta di una teenager americana) e Warren Christie (October Road).

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM