Continua l’asta per De Ligt. Almeno cinque top club su di lui

La prossima estate sarà sicuramente uno dei nomi più gettonati del mercato mondiale. Stiamo parlando del giovane Matthijs De Ligt, difensore olandese in procinto di lasciare l’Ajax a fine stagione per spiccare il volo verso una delle big del calcio europeo.

Più passano i giorni, più De Ligt finisce al centro dei discorsi delle migliori squadre europee. Andiamo a vedere la situazione circa il suo futuro e le squadre interessate ad acquistare il suo cartellino.

Su De Ligt in pole Juventus ed Atletico Madrid. Ma il Barcellona…

Attualmente De Ligt è l’obiettivo principale di Juventus ed Atletico Madrid. I bianconeri lo seguono ormai da diverso tempo e sembra essere il nome giusto per rimodernare la difesa, reparto che va sempre via via invecchiandosi. Non c’è stata ancora un’offerta ufficiale, ma la Vecchia Signora sembra convinta del fatto che sia lui l’uomo giusto per la propria retroguardia ed è pronta ad intavolare un discorso con l’agente del giocatore, Mino Raiola.

Tuttavia avrebbe bisogno di un restyling in difesa anche l’Atletico Madrid, che in estate saluterà con ogni probabilità il proprio capitano Diego Godin, destinato come sappiamo a sposare il progetto dell’Inter. Dalla Spagna fanno infatti sapere che il Cholo Simeone, uno che di difensori qualcosa capisce, sia rimasto molto colpito dalle abilità e dalle potenzialità del diciannovenne e che dunque i colchoneros potrebbero effettuare un tentativo per lui nei prossimi mesi.

Tra i due litiganti, il Barcellona potrebbe studiare un piano per arrivare anche a De Ligt dopo aver già chiuso per De Jong. Il presidente blaugrana Bartomeu avrebbe già avvisato le concorrenti che quello di De Ligt è uno dei nomi papabili per vestire la maglia catalana la prossima stagione. E l’Ajax sarebbe davvero interessato a cedere il ragazzo al Barça perché ritenuta squadra più adatta per le sue qualità.

Il quarto top club sulle tracce di De Ligt è il Bayern Monaco. I bavaresi vogliono effettuare un ricambio generazionale deciso e quello del capitano dei lancieri è uno dei tanti nomi che circolano in orbita Bayern.

Ultimo, ma non per possibilità, c’è il Liverpool. Come riportato dall’Inghilterra la destinazione sarebbe gradita al giocatore, che si ritroverebbe a giocare al fianco di Van Dijk, suo connazionale e tra i migliori centrali al mondo in questo momento.

