Salame di cioccolato: ricetta banco, senza uova o vegan. Come si fa

Il Salame di cioccolato rientra tra i dolci facili che tutti noi possiamo provare a preparare in cucina. Ricetta classica e gustosa capace di adattarsi a qualsiasi occasione, il Salame di cioccolato potrebbe essere anche una buona merenda da regalare per la festa del papà. Del resto, da quando il cioccolato non è una buona idea?

Come preparare il salame di cioccolato versione light senza uova. Gli ingredienti

Dato il Carnevale appena passato e la Pasqua in arrivo, forse vorrete cercare di stare un po’ attenti alla linea. O semplicemente non gradite la presenza dell’uovo crudo all’interno del salame di cioccolato. Nessun problema: Luisa Orizio, nel suo blog Allacciate il grembiule, ci spiega come realizzare un buonissimo salame di cioccolato senza ricorrere alle uova.

Ingredienti: 250 g di biscotti; 100 g di burro; 100 g di zucchero a velo; 50 g cacao amaro in polvere; 100 g di cioccolato fondente e 80 g di nocciole.

La preparazione del salame al cioccolato “light”. La ricetta di Luisa Orizio

Sbriciolate i biscotti con le mani oppure pestateli con un matterello ma non riduceteli polvere, devono solo essere rotti.In una grande ciotola mettete i biscotti sbriciolati grossolanamente, il cacao amaro in polvere, lo zucchero e le nocciole.Fate fondere il cioccolato fondente nel microonde per 3 minuti a 650 watt oppure a bagno maria. Unite nella ciotola con i biscotti anche il burro ammorbidito e il cioccolato fuso e leggermente raffreddato.

Una spolverata di zucchero a velo per completare l’opera

Impastate tutto con le mani fino ad avere un composto omogeneo. Modellate il composto su carta forno in modo da creare un cilindro della dimensione di un salame oppure due più piccoli. Arrotolate il salame nella carta forno e mettetelo in frigo per 2 o 3 ore. Quando lo tirerete fuori cospargetelo di zucchero a velo e servitelo tagliato a fette.

