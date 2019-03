Allerta meteo Italia 12 marzo 2019: Roma, Napoli e zone interessate Scuole chiuse oggi a Napoli

Allerta meteo in Italia da lunedì 11 a martedì 12 marzo 2019, con Roma e Napoli zone interessate. Principale causa dell’allerta il forte vento che ha già causato danni in passato. Diverse le zone colpite, mentre la colonnina di mercurio scenderà di diversi gradi, riportando l’inverno là dove, fino a poco tempo fa, si aveva avuto qualche passaggio di primavera. Naturalmente, visti gli ultimi accadimenti, c’è ansia per gli alberi che potrebbero cadere sulle strade e sui cittadini per colpa del vento. Tornerà anche la neve a quote relativamente basse.

Allerta meteo Italia: il comunicato della Protezione Civile

La Protezione Civile ha diramato un comunicato domenica 10 marzo 2019 lanciando l’allerta meteo per i 2 giorni a seguire: lunedì 11 e martedì 12 marzo. “Una perturbazione di origine nord-atlantica transiterà sull’Italia determinando, tra lunedì e martedì, venti forti settentrionali su gran parte del Paese e una generale brusca diminuzione delle temperature”. Inoltre, al centro-sud ci sarà tempo instabile, con nevicate previste anche su quote collinari.

“Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento”.

Allerta meteo Italia: attenzione al forte vento

L’avviso prevede l’inizio dei venti “da forti a burrasca” a partire dal Nord, in particolar modo in Piemonte, Lombardia, Veneto e Provincia Autonoma di Trento. Lunedì 11 marzo sono invece previsti forti venti in Sardegna e forti mareggiate lungo le coste esposte. Poi, verso il pomeriggio il vento si sposterà in Liguria e quindi scenderà verso il centro Italia, toccando Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise. “Sulla base dei fenomeni meteo-idrogeologici previsti è stata valutata allerta gialla sui settori interni del Lazio, su tutto il territorio dell’Abruzzo e su buona parte del Molise”.

Allerta meteo Italia: colpo di coda dell’inverno

In serata, verso le ore 20 e fino alle ore 20 di martedì 12 marzo, il vento e le mareggiate dovrebbero registrarsi in Campania. La Protezione Civile della Regione Campania ha infatti diramato un avviso di allerta meteo per le prossime 24 ore. Scenderanno sensibilmente anche le temperature, con il freddo che arriverà in Calabria e nella parte nord della Sicilia martedì 12 marzo, mentre sono attese nevicate sotto i 1.000 metri.

Allerta meteo Italia: le altre previsioni

Mercoledì 13 marzo sono invece attese piogge, a volte anche a carattere di temporali, soprattutto nel centro Italia, sponda tirrenica e sugli Appennini. Temperature previste in rialzo a partire dal weekend.

