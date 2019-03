Inter-Eintracht: diretta streaming-TV, formazioni e quote. Dove vederla

Inter-Eintracht si giocherà Giovedì 14 Marzo alle 21 presso lo stadio “Giuseppe Meazza” e sarà valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Nel match di andata le due squadre non sono andate oltre lo 0 a 0, discorso qualificazione quindi ancora completamente aperto.

Inter-Eintracht: Spalletti deve fare i conti con l’emergenza infortuni

I nerazzurri arrivano alla delicatissima sfida di Europa League in piena emergenza con il tecnico di Certaldo che potrebbe trovarsi ad avere solo 11 giocatori di movimento a disposizione. Agli squalificati Asamoah e Martinez si sono aggiunte le assenze causa infortunio di Icardi, Naingollan, Brozovic e Miranda oltre a Gagliardini, Joao Mario e Dalbert non inseriti nella lista Uefa. Facile prevedere quindi il possibile schieramento della Beneamata e la massiccia presenza in panchina di giovani della Primavera. Spalletti potrebbe anche pensare all’avanzamento di Skriniar in mediana nel 4-3-3 con l’inserimento di Ranocchia al fianco di De Vrij. Altra opzione è quella di schierare tutti e tre i centrali a disposizione in difesa nel 3-4-3 avanzando Cedric e D’Ambrosio sulla linea del centrocampo con Vecino e Borja Valero. In entrambi i casi il tridente offensivo sarà composto da Perisic, Keita Baldè e Politano.

L’Eintracht arriva al match ancora imbattuta nel 2019 e potrà contare sul vantaggio di avere 2 risultati su 3 per centrare la qualificazione, anche un pareggio segnando almeno una rete concederebbe infatti il passaggio del turno ai tedeschi.

Inter-Eintracht: le probabili formazioni

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Cedric; Vecino, Valero; Politano, Candreva, Perisic; Keita.

Allenatore: Spalletti

Eintracht (3-4-1-2): Trapp; Ndicka, Abraham, Hinteregger; Da Costa, Rode, Hasebe, Kostic; Gacinovic; Haller, Jovic.

Allenatore: Hutter

Inter-Eintracht: dove vedere il match in TV e streaming

Il match è un’esclusiva Sky, infatti sarà possibile guardarlo in diretta tv sui canali Sky Sport football. Inoltre sarà possibile vederla in streaming sui vari dispositivi mobile tramite l’app Sky Go esclusivamente per gli abbonati Sky. Come se non bastasse, ricordiamo che sarà possibile vedere il match in streaming sulla piattaforma online Now TV.

