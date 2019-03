Sondaggi politici Demos: Nord Est, le priorità dei cittadini

Disoccupazione, criminalità e tasse. Sono questi i problemi che preoccupano maggiormente gli abitanti del Nord Est secondo un sondaggio Demos realizzato per l’Osservatorio sul Nord Est del Gazzettino. La disoccupazione rimane per il 23% degli intervistati il problema più grave da affrontare. Questo indice toccava quota 53% nel 2013 ma si era in piena crisi economica. Ad aumentare rispetto a sei anni fa, sono altri indici. I nordestini mettono tra le problematiche da affrontare per migliorare la qualità della vita, la criminalità comune (15% increscita di otto punti in sei anni), la qualità dei servizi sociali e sanitari (13%, +5 rispetto al 2013), il deterioramento ambientale (13%, +10 sul 2013) e le tasse (12%, +5 dal 2013). Diminuiscono invece le preoccupazioni legate al costo della vita e all’aumento dei prezzi (12% -3 rispetto al 2013).

Sondaggi politici Demos: le tasse il primo pensiero degli imprenditori

Le priorità dei cittadini variano in base ai diversi settori sociali. Gli operai mettono al primo posto costo della vita e criminalità comune (18%). Gli impiegati hanno ben altri pensieri. In particolare le tasse e la disoccupazione (tra il 17 e il 18%). Anche per gli imprenditori le tasse sono il maggior cruccio (33%). La criminalità comune è il principale problema da affrontare secondo professionisti e e pensionati. La disoccupazione è invece la paura che accomuna tutti i settori: dalla casalinga allo studente.

Sondaggi politici Demos: elettori Pd preoccupati dalla disoccupazione

Segmentando le priorità in base all’appartenza politica si scopre che gli elettori Pd sono preoccupati per disoccupazione (35%) e qualità dei servizi socio sanitari (18%). Gli elettori di Forza Italia mettono al primo posto la criminalità comune (36%) e le tasse (35%). Gli elettori Cinque Stelle pongono l’accento sia sulla disoccupazione che sull’immigrazione mentre i leghisti guardano con attenzione al costo delal vita (19%).

Sondaggi politici Demos: nota metodologica

L’Osservatorio sul Nord Est è curato da Demos & Pi per Il Gazzettino. Il sondaggio è stato condotto nei giorni 4-7 febbraio 2019 e le interviste sono state realizzate con tecnica CATI, CAMI, CAWI da Demetra. Il campione, di 1014 persone (rifiuti/sostituzioni: 7599), è statisticamente rappresentativo della popolazione con 15 anni e più residente in Veneto, in Friuli-Venezia Giulia e nella Provincia di Trento, per area geografica, sesso e fasce d’età (margine massimo di errore 3.08% con CAWI) ed è stato ponderato in base alle variabili socio-demografiche. I dati fino al 2007 fanno riferimento solamente al Veneto e al Friuli-Venezia Giulia. I dati sono arrotondati all’unità e questo può portare ad avere un totale diverso da 100.

