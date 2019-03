Ronde van Drenthe 2019: percorso, altimetria e favoriti

La Ronde van Drenthe è una corsa a tappe di ciclismo su strada che si tiene annualmente nella provincia di Drenthe, nei Paesi Bassi. Dal 2016 comprende 3 gare, una maschile e due femminili: una delle prove femminili, la Women’s Wold Tour van Drenthe, è parte del calendario del Women’s World Tour.

La prima corsa maschile della Ronde van Drenthe è stata creata nel 1960. Dal 2005 è stata inserita nel calendario dell’UCI Europe Tour come prova di categoria 1.1. Nel 2011 venne disputata in due tappe e venne inserita nell’ UCI Europe Tour nella categoria 2.1, per poi far ritorno a corsa in linea l’anno successivo.

La prima prova femminile fu nel 1998 e prese il nome di Internationale Damesronde van Drenthe. Una volta soppressa, nel 2007 è stata creata la Ronde van Drenthe World Cup. Suddetta corsa, dal 2016, fa parte del calendario del Women’s World Tour, andando a sostituire la coppa del mondo di ciclismo femminile.

Ronde van Drenthe 2019: percorso, altimetria

La partenza è fissata nell’ ex municipalità di Zuidwolde, nella provincisa di Drenthe, mentre l’arrivo è situato nella vicinissima città di Hoogeveen. Lungo il tragitto i corridori affronteranno per 4 volte la salita del VAM-BERG. I settori in pietra, elencati di seguito invece sono 13, compresi i 4 passaggi sul VAM-BERG.

Cote:

VAM-BERG (38m / 0,6 km at 3,4% / 21,8 km)

(38m / 0,6 km at 3,4% / 21,8 km) VAM-BERG (38m / 0,6 km at 3,9% / 142,5 km)

(38m / 0,6 km at 3,9% / 142,5 km) VAM-BERG (38m / 0,6 km at 3,6% / 154,1 km)

(38m / 0,6 km at 3,6% / 154,1 km) VAM-BERG (38m / 0,5km at 3,9% / 165,7 km)

Settori in pavé:

1. VAM-BERG (+, 100 m / 21.8 km)

2. Wezup (+, 2100 m / 44.3 km)

3. Schaapstreek (+, 3700 m / 54.3 km)

4. Hammersweg (+, 200 m / 55.4 km)

5. Kromme Elleboog (+, 300 m / 66.1 km)

6. Weerdingerzandweg (+, 700 m / 76.5 km)

7. Valtherzandweg (+, 3700 m / 81.0 km)

8. Bosrand (+, 400 m / 82.9 km)

9. Holtakkersweg (+, 3500 m / 87.3 km)

10. Steenhopenweg (+, 7600 m / 103.3 km)

11. Schoonloo (+, 2000 m / 120.4 km)

12. VAM-BERG (+, 600 m / 142.5 km)

13. VAM-BERG (+, 600 m / 154.1 km)

14. VAM-BERG (+, 100 m / 165.7 km)

15. Echtenseweg (+, 5500 m / 197.9 km)

16. Echtenseweg (+, 2700 m / 208.0 km)

Ronde van Drenthe 2019: i favoriti

Tra i favoriti troviamo l’ attuale campione in carica Frantisek Sisr (CZ) e le campionesse 2018, Alexis Ryan (USA) e Amy Pieters (NL). Tra i vincitori dalla competizione troviamo anche gli italiani Simone Ponzi (2014) e Manuel Belletti (2015).

