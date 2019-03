Passaggio turno Juventus se: combinazioni vincenti e pronostico quarti

La Juventus di Massimiliano Allegri è chiamata a compiere l’impresa, questa sera, nel match di ritorno di Champions League contro l’Atletico Madrid. Analizziamo le combinazioni vincenti che possono portare i bianconeri al passaggio del turno e tutti i pronostici nonché le quote.

Passaggio turno Juventus: all-in su Cristiano Ronaldo

Il pronostico dei bookmakers ruota attorno alla prestazione del portoghese cinque volte Pallone d’Oro. La marcatura di CR7 è quotata a 1,55. Nei giorni scorsi attraverso i canali pubblicitari della Juventus, Ronaldo aveva spronato tifosi e squadra a creare un clima “infernale” che mettesse pressione all’Atletico Madrid e che fosse allo stesso tempo di fondamentale importanza per la gara dei bianconeri. Quanto al passaggio del turno, se da un lato Ronaldo diventa cruciale per i gol della Vecchia Signora, dall’altro lato i bookie danno il passaggio della Juventus a 3,55 mentre quello degli spagnoli a 1,25. Per quanto riguarda il risultato del match la Juve è favorita a 1,70 mentre il pareggio schizza a 3,55. Sale fino a 5,25 la quota per la vittoria in trasferta dei colchoneros. La Juventus segna molto, le ultime uscite lo hanno dimostrato, l’Atletico invece nelle ultime cinque partite non ha preso reti. Ancora poche ore e sapremo quale sarà il destino dei bianconeri.

Formula E 2019: calendario gare, piloti e squadre. Ecco quando inizia



Passaggio Juventus: le combinazioni vincenti, il modulo e le assenze Juventine

Il “get ready to come back” dovrà essere forte e determinato. Non solo un semplice slogan. Soppiantato il termine “remuntada” in casa Juve non si fanno calcoli ma le combinazioni vincenti sono queste: se la Juve vince 2 a 0 si andrà ai tempi supplementari, con un 3 a 1 o con un 1 a 0 invece passerebbe il turno l’Atletico di Madrid. Ipotesi più difficile è quella del 3 a 0 secco della Juventus, il quale permetterebbe ai bianconeri di staccare il pass per i quarti. Anche il 4 a 1 porterebbe alla qualificazione i ragazzi di Max Allegri. Per quanto riguarda le probabili formazioni, la Juventus risulta decimata dall’assenza di Alex Sandro per squalifica e dall’infortunio di De Sciglio. Il veloce e tecnico brasiliano Douglas Costa è finito K.O mentre è out già da tempo Sami Khedira. Allegri aveva pensato ad un ritorno a 3 in difesa con il modulo 3-5-2 ma questa scelta non sembra essere probabile né comprensibile dato che la Juventus dovrà cercare i gol principalmente. La sensazione è che si andrà verso un 4-3-3 con Spinazzola al debutto sulla fascia. Intrigante anche il modulo ad albero di natale 4-3-2-1 con il croato Mandzukic a completare l’attacco.

Francesco Somma

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM