Dove vedere il Gran Premio Australia F1 2019: diretta streaming e TV

Questo weekend, finalmente, si riaccenderanno i riflettori e avrà inizio il Mondiale di Formula 1 2019. Ben 21 Gran Premi tutti da godere ed assaporare! Come di consueto, i giochi si apriranno in Australia, con la grande tappa di Melbourne: storico terreno di scontro tra Mercedes e Ferrari.

E’ difficile prevedere chi avrà la meglio in questo emozionante mondiale, ma dalle parole di Toto Wolff, si evince un leggero vantaggio della Rossa italiana sulla tedesca Mercedes. Secondo molti, la prima gara, che dal 1996 si è sempre corsa a Melbourne (escluso il 2006), è davvero poco indicativa rispetto alle sorti dell’intero mondiale: ma c’è chi la pensa diversamente. Difatti, secondo le statistiche, delle 23 edizioni disputate all’ Albert Park di Melbourne, 12 sono state vinte da chi, poi, ha portato a casa il titolo di campione di F1 a fine mondiale. La tappa australiana sarà, quindi, assolutamente da non perdere.

Il weekend firmato “Gran Premio F1” avrà inizio già da Venerdì 15 Marzo. Di seguito l’intera programmazione prevista:

Venerdì 15 marzo

Prove Libere 1 – ore 2:00

Prove Libere 2 – ore 6:00

Sabato 16 marzo

Prove Libere 3 – ore 4:00

Qualifiche – ore 7:00

Domenica 17 marzo

Gara – ore 6:10

Gran Premio Australia F1 2019: dove vedere in diretta streamig o Tv

Il primo Gran Premio, che si disputerà all’Albert Park di Melbourne, sarà trasmesso in tv, in diretta ed esclusiva, su Sky Sport Uno e Sky Sport F1. La diretta streaming della gara sarà visibile su Sky Go e in alternativa su Now TV.

