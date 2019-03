Live Non è la D’Urso: ospiti e anticipazioni di stasera 13 marzo Canale 5

Stasera 13 marzo 2019 alle 21.20 su Canale 5 si apriranno le porte di Live Non è la D’Urso. La nuova trasmissione diretta dalla regina di Pomeriggio Cinque e Domenica Live esordisce in prima serata con tante emozionanti storie da raccontare.

In questi mesi Barbara D’Urso ha descritto più volte il nuovo programma come una versione rinnovata e scintillante delle suoi tanto amati talk show pomeridiani. Ma cosa dobbiamo spettarci dalla prima puntata di Live Non è la D’Urso?

Anticipazioni prima puntata 13 marzo 2019

Poche ore ci separano dal primo appuntamento di Live Non è la D’Urso. Il programma porterà in prima serata la vitalità e l’energia prorompente della presentatrice campana tanto amata da milioni di italiani. La trasmissione avrà una struttura simile ma allo stesso tempo rinnovata dei talk show pomeridiani.

Non è la D’Urso offrirà la possibilità al pubblico a casa ed in studio di interagire in diretta con il programma. I telespettatori infatti potranno esprimere il proprio parere tramite i social, il sito ufficiale o l’app del programma. Potranno essere commentate le storie con un mi piace o non mi piace per poi scoprire alla fine della puntata il responso del pubblico. Ma quali saranno gli ospiti di stasera Live Non è la D’Urso?

Live Non è la D’Urso: ospiti 13 marzo 2019

Il programma di Canale 5 esordirà con un cast di ospiti davvero speciali. La presentatrice infatti accoglierà in studio la showgirl Heather Parisi appena tornata da Hong Kong che racconterà le esperienze vissute in questi anni. Il talk show ospiterà poi anche Al Bano, Loredana Lecciso, Albano Jr e Jasmine per la prima volta in televisione tutti insieme.

Ma le sorprese non finiscono qui. Infatti a Live Non è la D’Urso ci sarà anche Thomas Markle Junior, il fratello della principessa Meghan che da tempo non ha più rapporti con la sorella. Infine è stata confermata anche la presenza di Fabrizio Corona che, secondo le dichiarazioni della D’Urso, ha insistito per porgere le sue scuse alla presentatrice per gli attacchi e le offese che le ha rivolto in passato.

