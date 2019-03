Livorno-Salernitana: probabili formazioni, diretta tv o streaming.

Livorno-Salernitana: probabili formazioni e diretta tv o streaming. Dove vederla

Tra le sfide del Sabato, in Serie B, andrà in scena Livorno–Salernitana. Il 16 Marzo 2019, alle ore 15.00 le squadre scenderanno in campo allo stadio Armando Picchi di Livorno per giocarsi la 29a giornata della stagione 2018/19.

L’incontro precedente tra le due formazioni era finito 3-1 in favore dei campani, con la doppietta di Bocalon ed il gol di Pucino. Di Gennaro aveva provato ad accorciare le distanze per i toscani. (31 Ottobre 2018).

Livorno-Salernitana: come arrivano le squadre a questo importante match

I padroni di casa nelle precedenti cinque giornate hanno portato a casa due sconfitte, due vittorie ed un pareggio. Da registrare ci sono sicuramente le importanti le vittorie ottenute contro il Venezia prima (1-0) ed il Benevento poi (2-0).

I toscani si giocano la salvezza proprio con i veneti con i quali si trovano appaiati a pari punti (27); i campani invece corrono per tornare in Serie A e si trovano in piena zona playoff. Lo stop di Livorno ha dato spolvero alla squadra di casa che si è rilanciata in classifica dopo la sconfitta maturata a La Spezia (3-0). Gli amaranto ora si trovano, come detto, a quota 27, e sono a ridosso della zona playout occupata attualmente da Venezia e Crotone. Si giocheranno la permanenza in Serie B fino all’ultima giornata, inseguiti anche dal Foggia staccato di solo un punto (attualmente penultimo). Nella lotta potrebbe rientrare anche la Cremonese (tredicesima) distante 3 punti dal Livorno.

Nell’anno del centenario, la Salernitana cerca la gloria

I ragazzi di Gregucci si presentano a Livorno reduci da due sconfitte consecutive arrivate contro il Perugia (3-1) in trasferta e in casa contro il Crotone (2-0, Domenica scorsa). L’ultima vittoria della Bersagliera risale al 26 Febbraio, quando Minala e Jallow hanno abbattuto la Cremonese per due reti a zero. Attualmente la Salernitana occupa la decima posizione con 34 punti ma, riprendendo un buon cammino, potrebbe riabbracciare il sogno playoff lontano quattro punti. Tuttavia devono guardarsi le spalle dal Cosenza (33 pti.) e dall’Ascoli (31 pti.) che potrebbero superare e raggiungere i granata in caso di passo falso.

Livorno-Salernitana: le probabili formazioni

LIVORNO (3-4-1-2): Zima; Di Gennaro; Gonnelli; Bogdan; Valiani; Canessa; Luci; Kupisz; Diamanti; Raicevic; Giannetti.

Allenatore: Breda

SALERNITANA (3-4-3): Micai; Migliorini; Perticone; Pucino; Casasola; Minala; Di Tacchio; Lopez; Jallow; A.Anderson; Calaiò.

Allenatore: Gregucci

Livorno-Salernitana: diretta tv o streaming. Dove vederla.

La partita tra Livorno e Salernitana sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma streaming on demand DAZN.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM