Gomorra 4: trama, cast, anticipazioni puntate. Quando inizia e streaming-tv

Il 29 marzo assisteremo al grande e atteso debutto della quarta stagione di Gomorra. La serie tv, in onda su Sky Atlantic, è diretta da Stefano Sollima ed è liberamente tratta dall’omonimo romanzo di Roberto Saviano.

La terza stagione si era chiusa con molti interrogativi e aveva lasciato i numerosi fan con il fiato sospeso. La serie tv, che vede come protagonista Salvatore Esposito, nei panni del Boss Gennaro Savastano, si era conclusa con la morte di Ciro.

Quest’ultimo, interpretato di Marco D’Amore, aveva recitato come co-protagonista fin dalla prima stagione e lascia così un grande vuoto all’interno della serie, in modo particolare per gli amanti del genere.

Gomorra 4: trama quarta stagione, aria di cambiamento

Rimasto solo in quell’enorme e maledetto impero che è riuscito a costruirsi, in modo particolare in seguito alla morte del padre, Genny capirà di essere davvero in pericolo.

Al fianco di Salvatore Esposito ritroviamo, ancora una volta, Cristiana Dell’Anna, nel ruolo di Patrizia e Cristina Donadio nei panni di Scianèl. Infine, ultimo ma non meno importante, Arturo Muselli che interpreta invece Enzo detto Sangueblù.

La parola chiave di Gomorra 4 sarà cambiamento. Ognuno dei personaggi che abbiamo imparato a conoscere durante la precedente stagione, si mostrerà totalmente diverso. Genny Savastano prova non poco rancore verso suo padre, Don Pietro.

Gomorra 4: anticipazioni, la figura di Patrizia e il ruolo di Genny

Il patricida desidera lasciare al proprio figlio qualcosa di grande che vada al di là della criminalità organizzata. Con l’aiuto del padre di sua moglie, Azzurra, il boss entra nel campo dell’edilizia, convinto che questo serva a lasciarsi il passato alle spalle.

La vera rivelazione sarà, invece, Patrizia. All’inizio della terza stagione avevamo incontrato una giovane donna che, armata di coraggio, aveva deciso di crescere i suoi fratelli in un ambiente pulito, lontano dalla camorra. Suo zio, Malammore, l’aveva però convinta, quasi obbligata, a servire fedelmente Don Pietro.

Ritroveremo, durante la quarta stagione, una donna nuova, capace di mettersi a capo di uno dei clan più temuti della zona. Ma gli uomini di Genny lasceranno davvero gli affari e il potere nelle mani di una giovane donna?

