Sorteggi quarti Champions 2019: data, orario e diretta streaming-tv Rai Data e orario sorteggio Champions

Sembrava un’impresa impossibile, ma quando in squadra si ha un fenomeno di nome Cristiano Ronaldo anche l’impossibile può diventare possibile. E così i sorteggi quarti Champions 2019 interessano anche l’unica squadra italiana passata ai quarti. Con Inter e Napoli retrocesse in Europa League e la Roma eliminata la scorsa settimana dal Porto, le speranze per chi tifa le squadre italiane sono confluite tutte nella compagine bianconera. Obiettivo: rimontare il 2-0 subito all’andata al Wanda Metropolitano. Obiettivo riuscito, visto che in soli 90 minuti Cristiano Ronaldo e compagni hanno ribaltato la situazione, dominando davanti ai propri tifosi l’Atletico Madrid.

Sorteggi quarti Champions 2019: le squadre interessate

I sorteggi quarti Champions 2019 interesseranno dunque da vicino i tifosi bianconeri e indirettamente anche i supporters delle squadre italiane in Europa. Andiamo quindi a elencare le squadre interessate dal sorteggio.

Ajax;

Juventus;

Manchester City;

Manchester United;

Porto;

Tottenham;

Barcellona o Lione;

Bayern Monaco o Liverpool.

Sorteggio quarti Champions 2019: come funziona

Non ci sono regole di sorta che possono evitare accoppiamenti. Ciò significa che la Juventus potrà incontrare tutte e 7 le squadre che hanno ottenuto il passaggio ai quarti di finale. Non sono previste teste di serie. E la Juventus potrà scontrarsi di nuovo con il Manchester United, già “compagno” di girone. Inoltre potrebbero scontrarsi anche due squadre dello stesso paese e potremo quindi assistere a un derby tutto inglese tra i due Manchester. La squadra estratta per prima giocherà l’andata in casa.

Sorteggio quarti Champions 2019: data, ora e dove vederlo in tv e streaming

I quarti di finale della Champions League 2019 si disputeranno il 9 e il 10 aprile (la gara d’andata) e il 16 e il 17 aprile (la gara di ritorno). Il sorteggio dei quarti di finale si svolgerà a Nyon venerdì 15 marzo alle ore 12. La Rai lo trasmetterà in diretta in chiaro? La risposta è negativa. Gli interessati potranno comunque assistere al sorteggio in diretta sintonizzandosi su Sky o in streaming su Sky Go. Ovviamente bisognerà essere abbonati alla tv satellitare. Un altro canale dove poter vedere il sorteggio in diretta streaming sarà il sito della Uefa (www.uefa.com).

