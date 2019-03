Calciomercato Serie A: Pavoletti nel mirino di Milan ed Inter

Tra Champions League, Europa League e fasi calienti dei campionati, il calciomercato non si arrende e riesce a ritagliarsi il suo (seppur piccolo) spazio. In Italia è la settimana del derby dei derby, quello di Milano, già decisivo per le sorti future di Milan ed Inter.

E proprio rossoneri e nerazzurri, stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, si starebbero contendendo un giocatore. Trattasi dell’attaccante Leonardo Pavoletti, attualmente in forza al Cagliari. Ecco il punto della situazione.

Calciomercato Serie A: la scorta di Pavoletti piace alle milanesi

Classe 1988, l’attaccante livornese è legato al Cagliari da un contratto con scadenza prevista il 30 giugno 2022. Questa stagione è già arrivato alla doppia cifra (segnando proprio all’Inter il decimo gol in campionato) ed è stato così il quarto calciatore nella storia dei sardi ad andare a segno almeno dieci volte in due stagioni consecutive nella massima serie.

Il Milan in estate è probabile che ceda Patrick Cutrone, destinato al trasferimento al Torino soprattutto in caso di qualificazione dei granata alle coppe europee. Serve dunque un ricambio di Krzysztof Piatek e il mirino sarebbe puntato ora verso l’ex attaccante del Napoli.

In casa Inter invece, si segue il profilo di Pavoloso in attesa di novità sul caso Icardi. A fine stagione molto probabilmente Maurito saluterà la compagnia e i nerazzurri resteranno con il solo Lautaro Martinez nel ruolo di centravanti. A prescindere dalla presenza de El Toro e di un big che andrebbe a sostituire l’ex capitano, la dirigenza interista cercherà di acquistare un altro attaccante.

Al momento non è ovviamente certo che Pavoletti abbandoni Cagliari, ma potrebbe decidere di guardarsi intorno in caso di offerte provenienti dalle big. Per ora, in ogni caso, ci sarebbero stati soltanto dei semplici sondaggi.

