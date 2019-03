Spal-Roma: pronostico, quote e probabili formazioni

La 28a giornata di Serie A 2019 vedrà affrontarsi Spal e Roma. Il match è in programma per Sabato 16 Marzo alle ore 18:00 e si giocherà presso lo Stadio Paolo Mazza di Ferrara.

Il momento della Spal: a caccia di punti

La Spal nelle ultime cinque partite di campionato ha raccolto un solo punto, ottenuto il 24 Febbraio sul campo del Sassuolo. La squadra di Semplici è reduce dalla sconfitta di San Siro contro l’Inter, partita che si è conclusa 2-0 per i nerazzurri. Nonostante le molteplici assenze della squadra di casa gli Spallini non sono stati in grado di sfruttare le poche occasioni create, lasciando nell’arco dei novanta minuti vita facile ad Handanovic. I Biancazzurri nel match di Sabato recupereranno Lazzari, indisponibile da un paio di settimane e l’unico assente sarà Valoti, causa squalifica. La Spal, se vuole recuperare punti in classifica, dovrà ottenere un risultato positivo Sabato sera, anche perché il Bologna di Mihajilovic si sta avvicinando e la zona retrocessione non è più così lontana.

Il momento della Roma: Re Claudio è tornato

La Roma sta uscendo da un periodo molto burrascoso. Che l’ha vista sconfitta nel derby per 3-0 e qualche giorno più tardi eliminata dalla Champions League dal Porto, con il conseguente esonero di Di Francesco. Il successivo approdo di Claudio Ranieri potrebbe aver risolto parzialmente il problema. I Giallorossi, infatti, nella scorsa giornata sono usciti vittoriosi dal match casalingo contro l’Empoli con il risultato di 2-1. Nonostante la Roma abbia rischiato di essere beffata nel finale, quando Krunic ha insaccato il gol del pareggio poco dopo annullato dal Var. La Roma deve recuperare le proprie sicurezze per tornare ad essere serena e in tal senso i tre punti ottenuti contro i toscani potrebbero dare un po’ di entusiasmo. L’obiettivo è quello di conquistare una vittoria anche a Ferrara, vedremo se il ritorno di Sir Claudio porterà i suoi frutti almeno fino al termine della stagione.

Pronostico e quote di Spal-Roma. Capitolini favoriti

Nel match di andata i ferraresi si imposero all’Olimpico sui giallorossi col punteggio di 0-2. In quell’occasione i gol furono di Petagna e Bonifazi. Sono 33 i precedenti tra le due squadre: 13 vittorie della Roma, 9 pareggi e 11 vittorie della Spal. 44 i gol segnati dai giallorossi contro i 33 spallini. La Roma ha vinto le ultime due gare in trasferta contro la SPAL in Serie A. Roma parte dunque favorita per il match di sabato, con una quota di 1.75. La SPAL paga 4.50, con il pareggio a 3.60. Oltre al Goal, è consigliato anche l’Over 2.5 viste le difficoltà di entrambe le difese.

Le probabili formazioni di Spal-Roma

SPAL (3-5-2): Viviano; Bonifazi, Cionek, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Valdifiori, Fares; Antenucci, Petagna. All. Semplici

Roma (4-2-3-1): Olsen; Santon, Fazio, Marcano, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Schick, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko. All. Ranieri

