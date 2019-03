Diretta Inter-Spal: probabili formazioni e quote, dove vedere la partita

Questo fine settimana andrà in scena la 27a giornata di Serie A 2019. L’Inter ospiterà la SPAL, match in programma per Domenica 10 Marzo alle ore 15:00.

Il momento dell’Inter

L’Inter è reduce dallo 0-0 ottenuto a Francoforte, nel match di andata degli ottavi di finale di Europa League. I nerazzurri nella prima fase di gioco, nonostante le molteplici assenze, hanno espresso un buon gioco e sono riusciti a creare più di un pericolo alla difesa dell’Eintracht. L’unico rammarico: il rigore sbagliato da Brozovic, che avrebbe indirizzato la partita su un binario favorevole. Nel secondo tempo la squadra si è scomposta e ha subito molto, complice anche la stanchezza. Luciano Spalletti vuole che la sua squadra torni subito alla vittoria in campionato, dopo la sconfitta rimediata a Cagliari la scorsa settimana. Se non con la Spal, nel derby di Domenica prossima potremmo rivedere Mauro Icardi in campo con la maglia dell’Inter. Infatti, nonostante l’argentino nemmeno quest’oggi abbia partecipato all’allenamento, l’incontro avvenuto con Marotta sembrerebbe aver avuto riscontro positivo. Non preoccupano le condizioni di Perisic, uscito durante il secondo tempo di Francoforte, mentre bisognerà aspettare il Derby per rivedere in campo Keita.

Il momento della SPAL

La SPAL, nell’ultima giornata di campionato, è stata sconfitta in casa dalla Sampdoria, che ha vinto con il risultato di 2-1 grazie alla doppietta firmata Quagliarella. La squadra di Ferrara nelle giornate precedenti aveva ottenuto un pareggio e due sconfitte, un solo punto dunque nelle ultime quattro giornate, frutto del pareggio con il Sassuolo. La squadra di Leonardo Semplici dovrà dunque fare una grande prestazione nel match di San Siro, per cercare un risultato positivo e risollevare la classifica. Gli spallini si trovano infatti in sedicesima posizione, a quota 23 punti e distano ormai solo 5 punti dalla zona retrocessione. Non sarà sicuramente un match semplice per la Spal, visto l’avversario ma anche l’Inter dovrà prestare attenzione e non sottovalutare la squadra avversaria che ha disperato bisogno di punti.

All’andata l’Inter vinse a Ferrara e il match si concluse sul risultato di 2-1 per i nerazzurri. In quell’occasione marcatori furono Mauro Icardi, che siglò una doppietta e Paloschi, che firmò il momentaneo pareggio della SPAL. La SPAL non batte l’Inter in Serie A dal febbraio del 1962: da allora 10 successi nerazzurri e tre pareggi in 13 sfide.

Le probabili formazioni

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cedric Soares, De Vrij, Miranda, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Joao Mario, Candreva; Lautaro Martinez.

Allenatore: Spalletti

Indisponibili: Vrsaljko, Nainggolan, Perisic, Icardi, Keita

Squalificati: Vecino (1)

Spal (4-4-2): Viviano; Bonifazi, Regini, Felipe, Fares; Kurtic, Missiroli, Murgia, Valoti; Paloschi, Petagna.

Allenatore: Semplici

Indisponibili: Lazzari

Squalificati: Cionek(1)

Le principali quote del match

I bookmakers danno piena fiducia all’Inter, quotati appena 1.36. Il pareggio è a 4.50, la vittoria della SPAL 8.75.

Dove vedere la partita

La gara di Domenica tra Inter e Spal sarà visibile in esclusiva sul canale satellitare Sky Sport. In streaming la partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili. Il match sarà disponibile anche su Now TV.

