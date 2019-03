Serie A Basket: Trento-Trieste, Pistoia-Sassari, Avellino-Reggio Emilia in tv e streaming

Il mondo del basket piange un grande coach ma soprattutto un grande uomo: Alberto Bucci. L’allenatore è scomparso Sabato scorso all’età di 70 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia. Numerosi successi hanno costellato la sua carriera, il cui nome è legato indissolubilmente alla Virtus Bologna (di cui era presidente onorario dal 2016). Sarà la prima giornata senza di lui, uomo di pallacanestro, uomo di sport amato da tutto il pianeta sportivo italiano (molto amico dell’allenatore di calcio Carlo Ancelotti) e uomo saggio, ricco di consigli.

La stagione del basket tuttavia riprende ed è giunta alla 22a giornata. Tra le partite previste per Domenica 17 Marzo 2019, ricordiamo le sfide tra Dolomiti Energia Trentino ed Alma Trieste, Oriora Pistoia e Banco di Sardegna Sassari e quella tra Sidigas Avellino e Grissin Bon Reggio Emilia.

I tre match sono staccati mezz’ora l’uno dall’altro. Si comincia alle ore 18.00 al BLM Group Arena (Pala Trento) con Dolomiti Energia Trentino–Alma Trieste, poi alle ore 18.30 sarà la volta di Oriora Pistoia–Banco di Sardegna Sassari al PalaCarrara di Pistoia ed infine, alle ore 19.00, scenderanno sul parquet Sidigas Avellino–Grissin Bon Reggio Emilia al PalaDelMauro ad Avellino.

Andiamo con ordine.

Serie A basket: la presentazione delle tre partite

Dolomiti Energia Trentino-Alma Trieste

Le due squadre sono appaiate a pari punti in classifica, entrambe ne contano 22. La Dolomiti Energia Trentino arriva dalla vittoria contro Brescia portata a casa con il risultato di 84 a 79. L’Alma Trieste invece si è imposta su Pesaro con uno stacco di 37 punti (105-68).

Il gruppo di club a quota 22 punti comprende, oltre alle protagoniste sopra citate, anche Cantù che sarà impegnata a Pesaro, Domenica alle ore 17.30.

Oriora Pistoia-Banco di Sardegna Sassari

Pistoia si classifica momentaneamente penultima con 10 punti raccolti quest’anno. I ragazzi di Ramagli arrivano dalla sconfitta per 90 a 80 subita a Cremona, ma in squadra possono contare su Ousman Krubally secondo per rimbalzi in stagione (una media di 10.5).

Sassari si trova a quota 18 punti, reduce anche lei da una sconfitta. Al Taliercio di Marghera, i sardi sono usciti battuti da Venezia (attualmente in seconda posizione).

Sidigas Avellino-Grissin Bon Reggio Emilia

Al PalaDelMauro di Avellino arriva l’ultima in classifica. Reggio Emilia infatti ha soli 10 punti (insieme a Pistoia) e nella partita precedente gli emiliani sono stati impegnati contro la capolista: l’Olimpia Milano (vittoriosa di quattro punti, 71-67).

I padroni di casa di Avellino sono invece momentaneamente quarti, con 26 punti. I biancoverdi inseguono Cremona e Venezia rispettivamente ferme a 28 e 30 punti.

Basket: diretta tv e streaming. Dove seguire le partite.

Domenica 17 Marzo 2019, le partite saranno così suddivise:

Le tre partite saranno trasmesse in diretta streaming ed esclusiva su Eurosport Player.

