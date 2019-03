Calendario Serie A Basket giornata 22 di ritorno, orari partite

La 22a giornata della Serie A Basket andrà in scena Domenica 17 Marzo. Si parte con Torino-V.Bologna che si giocherà alle ore 12:00, nel match di mezzogiorno si affronteranno la 14a e la decima in classifica, la partita si disputerà al Palavela di Torino.

A seguire scenderà in campo la capolista Milano, a quota 36 punti, che affronterà la seconda forza del campionato, il Venezia, distante sei punti. Il match si giocherà al Mediolanum Forum, che come di rito ospita la squadra milanese nelle partite casalinghe. Lo scontro di vertice si giocherà alle ore 17:00. A dieci minuti di distanza si giocherà un altro importante match per le sorti della parte alta della classifica. Avrà infatti inizio la partita tra Varese e Cremona. Le due squadre occupano rispettivamente la sesta e la terza posizione in classifica, separate da soli quattro punti, vedremo quali indicazioni darà il match che avrà luogo alla

Enerxenia Arena di Varese. Alle ore 17:30 si giocherà invece la partita tra Pesaro e Cantù, lo scontro tra la tredicesima e settima in classifica si giocherà alla Vitrifrigo Arena.

Calendario Serie A basket: c’è anche uno scontro diretto

Trento-Trieste sarà un altro scontro diretto della 22a giornata, le due squadre sono in ottava e nona posizione, entrambe a quota 22 punti. La partita si giocherà alle ore 18:00. Mezz’ora dopo, ore 18:30, avrà invece inizio la partita tra Pistoia e Sassari. In questo caso avremo di fronte la penultima e l’undicesima in classifica. Alle ore 19:00 si giocherà invece il match tra Avellino, in quarta posizione a quota 26 punti e Reggio Emilia, che chiude in ultima posizione la classifica di Serie A. La 22a giornata di ritorno della Serie A si concluderà alle ore 19:15, quando scenderanno in campo Brescia e Brindisi, rispettivamente in 12a e quinta posizione.

