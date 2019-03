Quando esce The Fix: trama, cast e anticipazioni serie tv

È ormai in arrivo la serie televisiva The Fix, legal drama prodotto e distribuito dall’emittente statunitense ABC. Creata da Marcia Clark (avvocatessa e autrice per la televisione), Elizabeth Craft e Sarah Fain (già ideatrici di Women’s Murder Club), la serie è attualmente confermata per una stagione di 10 episodi.

Il primo trailer di The Fix era stato rilasciato da ABC il 15 maggio 2018. Nel dicembre dello stesso anno, invece, è stata definita la data nella quale avverrà la prima visione della serie, ossia il 18 marzo 2019.

The Fix: La trama

Filo conduttore di The Fix sono le vicende di un procuratore legale di Los Angeles, Maya Travis. La donna subisce una sconfitta in un caso di grande rilievo, nel quale è accusata di duplice omicidio una star del cinema. Per sottrarsi alla stampa, decide di trasferirsi in Oregon.

Otto anni dopo, la stessa persona che era riuscita a farla franca è accusata di un nuovo omicidio. Travis tornerà dunque in azione per avere la sua rivincita sull’attore e potere finalmente ottenere giustizia.

In merito al fatto se le vicende e i personaggi raccontati siano in parte autobiografici, Marcia Clark ha affermato che la protagonista Maya Travis non è una rappresentazione della sua persona, e che chiaramente la serie, per quanto di argomento giudiziario sia, rimane un’opera di fiction.

The Fix: Il cast

A vestire i panni della protagonista Maya Travis è Robin Tunney. L’attrice deve principalmente la sua fama al ruolo di Teresa Lisbon nella serie della CBS The Mentalist, parte che ha ricoperto dal 2008 al 2015. È anche molto conosciuta per aver partecipato alla prima stagione (e al primo episodio della seconda) della serie tv Prison Break, ed è protagonista del film del 1996 Giovani streghe.

Al suo fianco, nel ruolo di Sevvy Johnson, troviamo l’attore londinese Adewale Akinnuoye-Agbaje, principalmente conosciuto per la sua partecipazione alla serie tv Lost e alla pellicola The Bourne Identity.

Adam Rayner (Dominic nella commedia drammatica Amanti) in The Fix è Andre, mentre Merrin Dungey (Alias, Malcolm in the Middle) interpreta CJ.

Il Wolf de Il magico regno delle favole (miniserie britannica del 2000), ossia Scott Cohen, interpreta qui Ezra Wolf. Invece, Breckin Meyer (Rat Race, Garfield: Il film) è Charlie Wiest.

Nel cast anche Marc Blucas (Buffy l’ammazzavampiri) e Alex Saxon (Ray Donovan).

