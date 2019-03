Eder Militao è un nuovo giocatore del Real Madrid

Il Real Madrid prova a mettersi il periodo buio alle spalle e comincia a guardare al futuro. La stagione in corso, a meno di clamorosi ribaltoni in questi ultimi mesi, porterà i galacticos a chiudere senza titoli, se escludiamo il Mondiale per Club vinto lo scorso dicembre.

Dopo aver ufficializzato il ritorno a sorpresa di Zinedine Zidane in panchina, il Madrid ha ufficializzato il primo colpo in vista della prossima stagione. Si tratta della giovane stella brasiliana Eder Militao.

Eder Militao è il primo colpo del nuovo Real Madrid

Il giovane difensore centrale classe ’98 attualmente in forza al Porto, vestirà dunque la camiseta blanca a partire dalla prossima estate. Il costo salato del suo cartellino – 50 milioni di euro – è giustificato dal fatto che Militao sia uno dei giovani predestinati del calcio mondiale.

I tifosi del Real sperano si riveli un acquisto alla Pepe, che nel lontano 2007 fece lo stesso percorso passando dai dragoes alle merengues, con le quali in dieci anni di onorata militanza ha vinto tutto ciò che c’era da vincere. In patria però, Militao viene paragonato a Lucio, soprattutto per la prestanza fisica e la rapidità.

Oltre a quel ruolo può inoltre coprire quello di terzino destro. Cresciuto nelle giovanili del San Paolo dal 2010 al 2017, è proprio in quest’annata che fa il suo esordio con la prima squadra. Le sue prestazioni attirano le attenzioni del Porto, da sempre attento ai talenti che circolano nei vari campionati sudamericani. Strappato per soli 4 milioni di euro, in pochi mesi si è messo in luce anche in Europa, riuscendo a farsi mettere gli occhi addosso dalle big di tutto il continente. Dopo aver collezionato qualche presenza nell’Under 17, lo scorso 12 settembre è sceso in campo per la prima volta con la Seleção nell’amichevole disputata dai verdeoro contro El Salvador.

Eder Militao con il Real Madrid ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2025.

