Sassuolo-Sampdoria: pronostico, quote e probabili formazioni

Tra i match della 28a giornata di Serie A 2019 ci sarà anche Sassuolo-Sampdoria. Il match in programma per Sabato 16 Marzo alle ore 15:00 si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Capitolo Sassuolo: bisogna tornare alla vittoria

Il Sassuolo, una delle piacevoli sorprese di questo campionato, ha bisogno di punti. Un girone d’andata favoloso ed inaspettato degli emiliani, che hanno subito una battuta d’arresto nel girone di ritorno, in cui hanno ottenuto una sola vittoria, che risale ormai al 27 gennaio scorso. Nelle ultime quattro partite di campionato, i neroverdi hanno raccolto solo due punti, grazie ai pareggi con la Spal e con il Napoli, nell’ultima giornata, entrambi finiti con il risultato di 1-1. Nonostante l’ottimo punto conquistato contro la seconda forza del campionato, arrivano segnali preoccupanti dalla squadra di Squinzi. Il Sassuolo, infatti, ha segnato solamente tre reti dall’inizio del girone di ritorno e ha perso molti punti anche con squadre all’apparenza alla portata. Serve una scossa per gli emiliani, che dovranno affrontare una delle squadre più in forma del campionato: la Sampdoria.

Capitolo Sampdoria: Ultimo treno per l’Europa

La Sampdoria, così come il Sassuolo, ci ha sorpresi positivamente durante questo campionato, tant’è che nessuno ad inizio stagione avrebbe scommesso che la squadra blucerchiata avrebbe potuto ambire ad un posto in Europa. Ormai mancano solo dieci giornate alla termine del campionato e il sogno può diventare realtà. La Sampdoria dovrà crederci fino alla fine e raccogliere più punti possibili e tutto vien più facile con un Quagliarella così. L’attaccante napoletano sta vivendo una delle migliori stagioni della sua carriera, continua ad infrangere record e, tra un gol e l’altro, è arrivato ad occupare la prima posizione in classifica marcatori, con 20 reti messe a segno. Tanti dei punti dei blucerchiati passano e passeranno dai piedi di questo ragazzo, che sembra inarrestabile. Vedremo se i ragazzi di Giampaolo riusciranno a conquistare una vittoria sul campo del Sassuolo, dopo la sconfitta casalinga contro l’Atalanta, per continuare a sognare l’Europa.

Pronostici e quote di Sassuolo-Sampdoria

Sarà la 16esima sfida tra le due squadre, i precedenti sorridono ai neroverdi, che sono avanti di cinque vittorie a tre, sette invece i pareggi. Nel match di andata entrambe le squadre portarono a casa un punto, con il match che terminò 0-0. Quote equilibrate per il match di sabato pomeriggio, con il Sassuolo a 2.50, il pareggio a 3.10 e la vittoria della Sampdoria a 2.85. Le previsioni portano a pensare ad un match con poche reti, consigliato dunque l’Under 2.5 a 1.75.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Sampdoria

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Djuricic, Boga. All. De Zerbi

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Gabbiadini. All. Giampaolo

