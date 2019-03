Diretta Milan Inter: streaming, highlights e risultato – LIVE

Domenica 17 Marzo alle ore 20: 45 ritorna il tanto atteso derby della Madonnina. Milan e Inter si sfideranno allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano per questa 28esima giornata di Serie A. Testa a testa importantissimo dato che si trovano rispettivamente in 3a e 4a posizione a un solo punto di distacco l’una dall’altra.

Milan-Inter: come arrivano i rossoneri

Milan che arriva da un’importante vittoria in casa del Chievo. Rossoneri che passano in vantaggio al 31esimo minuto con la punizione meravigliosa calciata da Biglia che, trova l’incrocio dei pali spiazzando Sorrentino. Chievo che riesce a pareggiare prima della fine del primo tempo di gioco grazie al colpo di testa vincente di Hatemaj, su assist di Léris, al 41esimo minuto. Milan che trova il gol vittoria al 57esimo grazie al solito Piatek che, su assist di Castillejo, mette a segno il suo 19esimo gol stagionale. Match che termina quindi sul risultato di 1-2.

Milan-Inter: come arrivano i nerazzurri

Inter che arriva vincitrice dalla scorsa sfida in casa contro la Spal. Nerazzurri che trovano il vantaggio al 67esimo minuto con il gol di Politano. Inter che raddoppia al 77esimo minuto con il gol di Gagliardini su assist di Soares. Partita che termina sul risultato di 2-0. Vittoria importantissima per i nerazzurri in vista dello scontro diretto per la terza posizione con il Milan di Gattuso.

Il match d’ andata tra Inter e Milan era finito sul risultato di 1 a 0 grazie al gol di testa di Icardi al 92esimo minuto su uno splendido assist di Vecino.

Dove vedere in tv e streaming Milan-Inter

La partita verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky SportSerie A e Sky Sport, oltre alla diretta streaming su Sky Go e Now TV.

