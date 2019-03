Favoriti Parigi-Nizza 2019, quote e pronostico. L’albo d’oro

La Parigi-Nizza è una corsa a tappe maschile di ciclismo su strada che si svolge ogni Marzo tra Parigi e Nizza. È conosciuta anche come “Corsa del Sole”, per via del miglioramento meteorologico che solitamente accompagna la corsa nel passaggio dal nord al sud della Francia. Dal 2005 al 2007 ha fatto parte del calendario dell’ UCI ProTour, mentre dal 2009 è inserita nel circuito mondiale UCI.

Dal 2002 la competizione viene organizzata dall’ Amaury Sport Organisation, la società che gestisce il Tour de France. Nonostante il nome, la corsa non sempre inizia a Parigi, ma spesso parte da città limitrofe. Dal 1998 l’ ultima tappa si conclude nella via più importante di Nizza, il Lungomare degli Inglesi. Nel passato terminava con la cronoscalata del Col d’Eze (fino al 1995), nel 1996 e nel 1997 si concluse con una gara a cronometro fra Antibes e Nizza.

La Francia detiene il maggior numero di vittore come nazione (21). L’ irlandese Sean Kelly ha vinto questa corsa per sette edizioni consecutive, dal 1982 al 1988. L’ ultimo italiano ad aver vinto questa competizione è Davide Rebellin, nel 2008. Per quest’ anno l’ Italia potrà giocarsi carte importanti come Domenico Pozzovivo, ciclista italiano su strada classe ’82 (team Bahrain Merida) e Matteo Trentin, ciclista su strada classe ’89 (team Mitchelton Scott).

Favoriti, quote e pronostico della Parigi-Nizza

I principali favoriti alla vittoria della Parigi Nizza 2019 secondo SNAI sono:

M. Kwiatkowski (3,75)

E. Bernal (5,00)

N. Quintana (10,00)

S. Yates (7,50)

W. Kelderman (5,50)

B. Jungels (8,00)

Parigi-Nizza 2019: Albo d’oro (dal 2000 ad oggi)

2000 – Andreas Kloden (Germania)

2001- Dario Frigo (Italia)

(Italia) 2002 – Aleksandr Vinokurov (Kazakistan)

2003 – Aleksandr Vinokurov (Kazakistan)

2004 – Jorg Jaksche (Germania)

2005 – Bobby Julich (Stati Uniti)

2006 – Floyd Landis (Stati Uniti)

2007 – Alberto Contador (Spagna)

2008 – Davide Rebellin (Italia)

(Italia) 2009 – Luis Leòn Sanchez (Spagna)

2010 – Alberto Contador (Spagna)

2011 – Tony Martin (Germania)

2012 – Bradley Wiggins (Gran Bretagna)

2013 – Richie Porte (Australia)

2014 – Carlos Alberto Betancur (Colombia)

2015 – Richie Porte (Australia)

2016 – Geraint Thomas (Gran Bretagna)

2017 – Sergio Henao (Colombia)

2018 – Marc Soler (Spagna)

