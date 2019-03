Nunzia de Girolamo: marito, età e figli. Chi è a Ballando con le Stelle

Nunzia De Girolamo è una politica italiana, ex deputata Forza Italia. È stata anche Ministro delle politiche agricole e forestali durante il governo Letta. Ad oggi è una concorrente del programma Televisivo targato RAI Ballando con le Stelle, presentato da Milly Carlucci.

Studi e carriera dell’ex deputata forzista

Nasce nel 1975 ed è figlia del direttore del Consorzio Agrario di Benevento, Nicola de Girolamo. Dopo il diploma si è laureata in Giurisprudenza all’Università della Sapienza di Roma. In seguito, ha intrapreso la carriera forense, occupandosi anche di diritto civile, commerciale e bancario.

Entra in politica nel 2007 come coordinatrice cittadina per Forza Italia a Benevento. La sua carriera politica prosegue fino al 2018, anno in cui si candida alla Camera come capolista per il collegio Bologna-Imola senza essere eletta.

Dichiarerà in seguito di non essere rattristata per la mancata elezione, dato che ciò le ha permesso di godersi il suo essere madre e di concentrarsi in altri progetti.

La vita privata di Nunzia De Girolamo

Dal 23 dicembre 2011 è sposata con rito civile con Francesco Boccia, deputato del Partito Democratico, ex candidato alla segreteria del PD, economista e docente; nel 2012 annunciano la nascita di una figlia a cui danno il nome Gea. Contrariamente a quanto si può ipotizzare, la De Girolamo ha dichiarato di aver conosciuto Francesco Boccia fuori dal Parlamento in un ambiente di sinistra e, che pur appartenendo a fazioni politiche diverse, tra di loro è scattato il colpo fulmine.

La recente conferma di partecipazione a Ballando con le Stelle

Prima dell’inizio del programma, i rumor sulla presenza di Nunzia de Girolamo a Ballando con Stelle sono stati diversi e stando alle indiscrezioni, l’ex deputata era stata scelta sia per le doti performative sia per la presenza a Non è L’Arena, altro programma televisivo (LA7) dove ricopre il ruolo di commentatrice.

Nunzia De Girolamo sarà in buona compagnia

Ballando con le stelle inizia il 30 marzo e non ci resta che assistere al programma per vedere come Nunzia de Girolamo affronterà le sfide di danza.

A giudicare sue performance e quelle degli altri concorrenti saranno invece Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Caroljne Smith e Paolo Belli, già giudici della scorsa stagione.

Siete curiosi? A colpo di passi di danza, Nunzia de Girolamo si rivelerà sicuramente una concorrente agguerrita e scaltra che sorprenderà gli spettatori a colpi di passi di Salsa, Tango, Paso doble e Rumba!

