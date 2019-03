Serie A basket: Milano-Venezia e Torino-Bologna in tv e streaming

Domenica 17 Marzo si giocherà la 22 giornata della Serie A di Basket. Questa giornata della giornata di ritorno vedrà sfidarsi: Fiat Torino-Segafredo Virtus Bologna, Armani Milano-Umana Reyer Venezia, Openjobmetis Varese-Vanoli Cremona, VL Pesaro-Cantù, Dolomiti Energia Trentino-Alma Trieste, Oriora Pistoia- Sassari, Sidigas Avellino-Reggio Emilia, Germani Brescia-Brindisi.

Milano-Venezia: le squadre e dove vedere la partita

Partita importante dal punto di vista della classifica. La sfida di Milano è infatti uno scontro diretto tra la prima in classifica, l’Armani e la seconda, la Reyer. Se Venezia dovesse vincere si potrebbe portare a meno 4 punti dall’Armani, che al momento è prima a 36 punti a differenza della Reyer a 30. Entrambe le squadre sono, comunque, ormai già praticamente sicure di essere ammesse ai Playoff scudetto.

Armani Milano-Umana Reyer Venezia si potrà seguire in diretta tv su RaiSport, sarà però possibile seguirla inoltre in diretta streaming su Eurosport Player. L’inizio del match è previsto per le 17:00 di Domenica 17 Marzo.

Torino-Bologna: le squadre e dove vedere la partita

Partita di bassa classifica quella tra Fiat Torino e Virtus Bologna: si tratta infatti della sfida tra la 14a e la 10a. La squadra dei Torino deve vincere assolutamente per evitare di rischiare di entrare nel gruppo delle ultimissime; al momento sono infatti solo due i punti che la distanziano da Pistoia e Reggio Emilia, rispettivamente penultima e ultima. La Virtus Bologna vorrà sicuramente vincere per cercare di guadagnarsi un posto tra le 8 che giocheranno i playoff scudetto.

Fiat Torino-Segafredo Virtus Bologna si potrà seguire solamente in diretta streaming su Eurosport Player. L’inizio del match è previsto per le 12:00 di Domenica 17 Marzo.

