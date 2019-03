Zeppola di San Giuseppe al cioccolato fondente: ricetta e calorie Come fare la zeppola al cacao

Una buona zeppola di San Giuseppe al cioccolato fondente da mangiare rigorosamente il 19 marzo, giorno della Festa del Papà. Perché se è vero che l’Epifania “tutte le feste si porta via”, bisognerà pur colmare questo vuoto con qualche particolare festa che non necessariamente dà diritto a un po’ di ferie. E così, a carnevale finito e in attesa della Pasqua, si è passati per la Festa della Donna (8 marzo) e si arriva alla Festa del Papà (19 marzo), giorno di San Giuseppe. Invero la zeppola è anche un tipico dolce del periodo di Carnevale ed è uno dei must della tradizione pasticcera della Campania. Inoltre, come ogni dolce, ha anche le sue varianti, per accontentare tutti i gusti. Andiamo quindi a vedere come preparare le zeppole di San Giuseppe al cioccolato fondente.

Zeppola di San Giuseppe al cioccolato fondente: gli ingredienti

Online è possibile trovare diverse ricette di zeppole di San Giuseppe, con le loro numerose varianti. Prendiamo a riferimento una ricetta interessante proposta dal sito specializzato GnamGnam. Cominciamo dagli ingredienti necessari per preparare le zeppole di San Giuseppe al cioccolato fondente.

Pasta bignè : 250 ml di acqua; 130 grammi di farina per dolci; 100 grammi di burro; 30 grammi di zucchero a velo; 5 uova; 20 grammi di cacao amaro in polvere.

: Farcitura : 250 ml di latte; 30 grammi di farina per dolci; 40 grammi di zucchero; 200 ml di panna liquida da montare; 100 grammi di cioccolato bianco; Gocce di cioccolato.

: Decorazione : Amarene; Cioccolato fondente.

:

Zeppola di San Giuseppe al cioccolato fondente: la pasta bignè

Per preparare la pasta bignè (nota anche come pasta choux) setacciare in una ciotola la farina e il cacao, quindi scaldare in un pentolino l’acqua, il burro e lo zucchero. Attendere che il burro si sia sciolto, quindi versare tutta la farina mista al cacao. A questo punto occorrerà togliere per un momento il pentolino dal fuoco per mescolare con tranquillità l’impasto, per poi riscaldare di nuovo, senza dimenticare di mescolare finché l’impasto non si sarà formato. A questo punto spegnere il fuoco e lasciar riposare per qualche minuto.

Quando l’impasto risulterà tiepido, tocca alle uova. Bisognerà aggiungerne uno alla volta, perché prima di metterne un altro sarà necessario che il primo sia assorbito dall’impasto. A questo punto sarà possibile dare una forma alle zeppole. Bisognerà tirare fuori la teglia del forno, ricoprirla da apposita carta di forno e formare sopra le zeppole. Quindi bisognerà mettere le zeppole in forno preriscaldato ventilato a 200 gradi per poco più di 5 minuti. Quindi si abbasserà la temperatura a 180 gradi e si lasceranno le zeppole a cuocere per una trentina di minuti.

Zeppola di San Giuseppe al cioccolato fondente: la crema

Per quanto riguarda la crema bisognerà setacciare la farina con lo zucchero, per poi aggiungere il latte e al contempo mescolare con una frusta. Quindi si metterà il pentolino sul fuoco, continuando a mescolare, finché la crema non risulterà densa. A questo punto si spegnerà il fuoco e si andrà ad aggiungere il cioccolato bianco. Il calore lo farà fondere nella crema, quindi verseremo il tutto in una ciotola e faremo riposare il tutto coprendolo con della pellicola. Adesso è il turno della panna che bisognerà montare e poi aggiungere gradualmente alla crema.

Zeppola di San Giuseppe al cioccolato fondente: la finitura

Intanto facciamo sciogliere un po’ di cioccolato fondente. Riprendiamo le zeppole e versiamoci la farcia, non dimenticando di inserire anche le gocce di cioccolato. Il passo finale sarà versare il cioccolato nero fuso all’interno e mettere la classica “amarena” sulla torta.

Ne avete fatte troppe? Niente paura: si possono conversare fino a 1 giorno (in frigo).

Zeppola di San Giuseppe al cioccolato fondente: quante calorie?

Difficile stimare precisamente il numero di calorie che detiene questo dolce. Approssimativamente, si va attorno alle 150-200 calorie.

