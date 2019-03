Dove vedere Olanda Bielorussia in diretta streaming o in tv

Giovedì 21 Marzo alle ore 20:45 si gioca il match valido per le qualificazioni agli Europei tra Olanda e Bielorussia. Le due squadre del Girone C si scontreranno allo Stadio Feijenoord di Rotterdam.

Olanda-Bielorussia: il momento dei tulipani

La Nazionale di calcio dei Paesi Bassi, spesso indicata come dell’ Olanda, è gestita dalla Koniklijke Nederlandse Voetbal Bond. Ha vinto il campionato europeo nel 1988 e ha raggiunto tre finali del campionato mondiale. Tra le nazionali che hanno disputato almeno tre finali della Coppa del Mondo, quella Olandese è l’ unica a non avere mai vinto il trofeo. Attualmente occupa la 14° posizione nel Ranking FIFA.

Dopo un periodo buio che non gli ha permesso di partecipare agli europei del 2016, grazie alla florida nuova generazione la nazionale olandese sta tornando pian piano ai fasti dei tempi non troppo lontani.

Olanda-Bielorussia: bielorussi alla ricerca di un sogno

La Nazionale di calcio della Bielorussia non ha mai partecipato ad una fase finale del campionato mondiale o del campionato europeo. Tra i giocatori più significativi della nazionale bielorussa troviamo Sjarhej Hurènka (ex Roma) e Alexander Hleb (ex Barcellona). Nella classifica mondiale della FIFA, la Bielorussia occupa il 78° posto nella graduatoria.

Sembra davvero impossibile che la nazionale bielorussia possa conquistare il pass per Euro 2020, trovandosi davanti due squadroni come Olanda appunto e Germania, entrambe in fase di ricostruzione dopo periodi non eccellenti. Ma grazie al cammino in Nations League, dove la Bielorussia ha vinto il proprio girone venendo promossa in Lega C, avranno la possibilità di giocarsi gli spareggi per qualificarsi a questi Europei.

Olanda-Bielorussia: dove si disputa

Lo Stadion Feijenoord è il maggiore stadio di calcio della città di Rotterdam. Soprannominato de Kuip (la vasca), ospita le partite di casa del Feyenoord. Completato nel 1937 e ammodernato in più fasi, l’ ultima in occasione del Campionato europeo di calcio 2000. Dispone di 51’117 posti a sedere. Oltre ad ospitare le gare interne del Feyenoord è stato luogo di 150 incontri della nazionale di calcio olandese.

Detiene il primato del maggior numero di finali di coppe europee ospitate, ben 10. L’ ultima risale al 2002, quando il Feyenoord vinse contro il Borussia Dortmund per 3-2, guadagnandosi così la Coppa UEFA. Nel 2000 lo Stadio di Feyenoord ha ospitato diverse gare del campionato europeo di calcio 2000, in particolare la finale vinta per 2-1 dalla Francia contro l’Italia al golden gol.

Dove vedere Olanda Bielorussia in diretta streaming o in tv

Giovedì 21 Marzo alle ore 20:45 si gioca il match valido per le qualificazioni agli Europei tra Olanda e Bielorussia. Sarà possibile seguire la partita in diretta tv su Sky. Verrà inoltre trasmessa in streaming tramite la piattaforma Sky Go e Now TV.

