Congresso mondiale delle famiglie 2019: date, programma e temi. Cos’è Date congresso mondiale famiglia

“L’Organizzazione Internazionale per la Famiglia (International Organization for the Family, IOF) è lieta di annunciare che il XIII Congresso Mondiale delle Famiglie (WCF) si terrà in Italia, nella città di Verona, dal 29 al 31 marzo”. È quanto si legge sulla home page di WCF.

“Il vento del cambiamento: L’Europa e il Movimento Globale Pro-Family” lo slogan e il main topic della tredicesiama edizione del congresso organizzato dall’International Organization for the Family, lobby statunitense la cui mission, si legge sempre sul sito, è “unire e dotare i leader di tutto il mondo di strumenti per promuovere la famiglia naturale… sola unità stabile e fondamentale della società”.

Congresso mondiale della famiglia 2019: Cosa è?

Il Congresso mondiale della famiglia è solo uno dei quattro progetti dell’organizzazione. Oltre a questo:

The Natural Family, rivista internazionale a cadenza trimestrale che “informa e ispira i leader nella promozione della famiglia naturale come unità fondamentale della società e nella protezione della santità e dignità di ogni vita umana”;

A16 Initiative, iniziativa atta a fornire “ai leader di istituzioni globali gli strumenti per proteggere la libertà, la fede e la famiglia come unità naturale e fondamentale della società”;

Emerging Leaders Program, iniziativa per conferire “strumenti e autorità a giovani professionisti, accademici e attivisti per la promozione del matrimonio e della famiglia naturale come unità fondamentale della società”.

Congresso mondiale delle famiglie 2019: come si struttura la kermesse

Ma come sarà strutturata la kermesse a Verona? In tre giornate (29, 30 e 31 marzo) di incontri, dibattiti e confronti, dove si affronteranno 8 temi principali: “La bellezza del matrimonio; I diritti dei bambini; Ecologia umana integrale; La donna nella storia; Crescita e crisi demografica; Salute e dignità della donna; Tutela giuridica della Vita e della Famiglia; Politiche aziendali per la famiglia e la natalità”.

ll Congresso ha in programma sessioni plenarie e seminari di approfondimento con la partecipazione di 150 relatori provenienti da tutto il mondo. Gli incontri si svolgeranno presso il Palazzo della Gran Guardia dalle ore 8 alle ore 19 nelle giornate di venerdì 29 e sabato 30 marzo. Domenica 31 marzo, invece, inizierà alle 7.15 con una messa, cui seguirà l’ultima plenaria, la cerimonia di chiusura e, infine, la marcia per la famiglia nelle strade della città.

Congresso mondiale delle famiglie 2019: uno sguardo ai relatori

Passando ai relatori, tra questi Massimo Gandolfini, Toni Brandi e Jacopo Coghe, organizzatori degli ultimi Family Day. Si aggiungono numerosi esponenti dell’estrema destra europea e mondiale tra cui Lucy Akello, parlamentare ugandese, e Theresa Okafor, parlamentare nigeriana, molto conosciute per le loro posizioni omofobe. E ancora, esponenti religiosi, tra cui Dmitry Smirnov, che ha definito le donne che decidono di interrompere una gravidanza “assassine cannibali”. Brian Brown, fondatore dell’Iof, in prima linea per l’approvazione di una norma che vieti ai transessuali di diventare militari dell’esercito Usa. “L’esercito è per la guerra, non per le erezioni” scriveva, appunto, Brown su twitter.

Molti i politici italiani che parteciperanno al congresso pro family. Tra gli esponenti di governo, il vice premier Matteo Salvini, il Ministro della famiglia Lorenzo Fontana, che saranno speakers dell’evento, e il ministro dell’istruzione Marco Bussetti. Ma ci saranno anche numerosi parlamentari leghisti e Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni. Tra gli altri, il governatore veneto Luca Zaia e il sindaco di Verona Federico Sboarina. Ricordiamo, infatti, che l’evento è stato patrocinato sia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, la Regione Veneto e il Comune di Verona.

