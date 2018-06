Governo ultime notizie, Ministro Fontana: polemica su gay e famiglia

Il neonato Governo Conte ha giurato oggi di fronte al Presidente della Repubblica Mattarella. Ne fanno parte numerosi esponenti della Lega a partire dal segretario federale Matteo Salvini. Chi sono gli altri nomi della Lega nell’esecutivo guidato dal professor Conte che ha come viceministri Salvini e Di Maio?Giulia Bongiorno alla Pubblica amministrazione, Erika Stefani agli Affari regionali, Gian Marco Centinaio alle politiche agricole, Marco Bussetti all’Istruzione ed infine Lorenzo Fontana al ministero della famiglia e della disabilità

Governo ultime notizie, profilo del neo Ministro Fontana

Fontana è molto vicino all’attuale segretario della Lega. Dipendente dell’ente Fiera di Verona è proprio a Verona che nasce politicamente. Avvicinatosi al Carroccio da adolescente, viene eletto a 22 anni consigliere della terza circoscrizione del comune di Verona. Diventa 5 anni dopo, all’età di 27 anni consigliere comunale, ed a 29 anni viene eletto Parlamentare Europeo. Nel 2014 grazie è nuovamente eletto parlamentare europeo. Mentre lo scorso 4 marzo risulta tra i deputati eletti con le liste della Lega. Per un periodo, insieme al ruolo di parlamentare europeo, ha anche ricoperto la carica di vice-sindaco di Verona da cui si è dimesso dopo l’ingresso in Parlamento. Viene da tutti vista come persona politicamente vicinissima a Salvini di cui secondo alcuni sarebbe uno degli strateghi.

Governo ultime notizie, Fontana accusato di posizioni xenofobe

A poche ore dopo dall’ufficializzazione del nome di Fontana nella lista dei ministri molti hanno fatto notare le sue posizioni molto marcate sul tema dei diritti. Tra le sue dichiarazioni che vengono riportate c’è la seguente.

‘La propaganda dominante mette in discussione e indebolisce la famiglia naturale, ecco che ci dicono che l’immigrazione serve per colmare il gap del decremento demografico. Ecco, dunque, da un lato l’indebolimento della famiglia e la lotta per i matrimoni gay e la teoria del gender nelle scuole, dall’altro l’immigrazione di massa che subiamo e la contestuale emigrazione dei nostri giovani all’estero. Sono tutte questioni legate e interdipendenti, perché questi fattori mirano a cancellare la nostra comunità e le nostre tradizioni. Il rischio è la cancellazione del nostro popolo’.

Governo ultime notizie, commenti da twitter

Le unioni civili approvate grazie al PD hanno agevolato le decisioni di molti giudici che hanno riconosciuto le famiglie omogenitoriali. Il ministro #Fontana, che abbiamo grazie al Movimento 5 stelle, era contrario perfino alla Cirinnà — Fabulouso (@fable80) 1 giugno 2018

#Fontana ministro della famigliA. Perché ministro omofobo della discriminazione e del #gender pareva brutto. 💏🏳️‍🌈 👨‍❤️‍💋‍👨🏳️‍🌈 👩‍❤️‍💋‍👩 🏳️‍🌈👪🏳️‍🌈👨‍👩‍👦‍👦🏳️‍🌈👨‍👨‍👧🏳️‍🌈👩‍👩‍👦‍👦🏳️‍🌈 — Idrossido ® (@idrossido) 1 giugno 2018

Governo ultime notizie, Fontana e le associazioni pro-vita

A conferma delle sue posizioni Fontana ha spesso partecipato ad eventi promosse dalle associazioni ProVita. Cioè l’associazione anti-abortista che ha recentemente promosso l’affissione di manifesti anti-aborto e che ha legami con l’associazione Forza Nuova. Recentemente partecipando ad una iniziativa pubblica, la marcia per la vita di Roma del 19 maggio ha rilasciato questa dichiarazione

‘L’aborto lo si è fatto diventare ufficialmente un diritto umano: in realtà è uno strano caso di “diritto umano” che prevede l’uccisione di un innocente… Bisogna sostenere la Marcia per la Vita! Fino a quando ci sarà chi vuole eliminare la persona umana, scendere in piazza non solo è auspicabile, ma doveroso’.

