Michael Jackson: figli naturali, moglie e morte. La vita privata nel mistero Morte e biografia dell’artista

Questa sera, su Canale 9, andrà in onda la prima parte di Leaving Neverland, documentario diretto da Den Reed che riguarda le accuse mosse da Wade Robson e James Safechuck verso Michael Jackson. Il film è ispirato al racconto delle due presunte vittime che, una volta adulte, hanno sostenuto di aver subito violenze sessuali da parte del cantante.

Ad oggi, non vi sono prove sulla colpevolezza del Re del Pop, ma neppure elementi che possano scagionarlo. Leaving Neverland si sofferma in modo particolare sulla vita di Robson e Safechuck, nonché sui traumi derivati dalle presunte molestie subite quando erano bambini.

Michael Jackson: carriera e vita privata del Re del pop

Quella di Michael Jackson è, senz’altro, una figura davvero controversa. L’artista, frizzante unione tra un cantante, un ballerino e un compositore, nacque nel 1958. Fin da piccolo, Michael ha sempre mostrato una grande passione per la musica e spiccate doti canori. Da bambino prodigio, iniziò ad esibirsi all’età di 6 anni insieme ai suoi fratelli nel gruppo fondato dal padre stesso.

Ben presto, Michael iniziò ad alternare i concerti della sua famiglia con una propria carriera da solista e, nel 1979 incise il suo primo singolo, Off the Wall. Il primo successo mondiale fu però Thriller, brano del 1982, seguito subito dopo da Billie Jean.

Michael, protagonista di tutti i suoi video, portava in scena delle vere e proprie coreografie. Il suo stile travolgente e i suoi innovativi passi di danza rivoluzionarono il modo di fare spettacolo. Tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta, Jackson raggiunse l’apice della carriera musicale ed è, tuttora, considerato uno degli artisti musicali più premiati della storia.

Michael Jackson: figli, moglie e morte della star del pop

Michael ha fatto parlare di sé non solo per la sua musica, ma anche per la sua vita privata. Al cantante sono legate due love story, entrambe brevi ma molto intense. Il primo matrimonio con Lisa Marie Presley, figlia di Elvis, durò solo due anni, mentre dalla seconda moglie divorziò dopo tre anni appena. Grazie all’unione con Deborah Jeanne Rowe, Michael divenne padre di Prince e Paris, oggi poco più che ventenni. Il terzo ed ultimo figlio del cantante nacque, invece, grazie alla fecondazione artificiale nel 2002.

Altro aspetto della sua vita privata che, tuttora, rimane avvolto nel mistero, è il singolare colore della sua pelle. Molti, infatti, hanno sempre creduto che Michael si sia sottoposto ad un particolare tipo di sbiancamento per rinnegare le proprie origini afroamericane. Il suo dermatologo sosteneva invece che la star soffrisse di una particolare forma di vitiligine.

Michael morì in circostanze misteriose nel 2009, circa dieci anni fa, mentre si trovava a Los Angeles. L’autopsia rivelò tracce di propofol nel suo organismo, che con molta probabilità fu la causa del decesso.

Maria Iemmino Pellegrino

