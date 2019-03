Dove vedere Leaving Neverland in streaming, tv, replica e numero puntate

Presentato al Sundance Film Festival e già trasmesso da HBO e Channel 4, Leaving Neverland arriva anche in Italia. Si tratta di un atteso (e molto discusso) documentario sulle accuse di pedofilia rivolte nei confronti di Michael Jackson da Wade Robson e James Safechuck, che hanno rivelato di essere stati molestati dal cantante quando avevano sette e dieci anni. Il film è un documentario sulla vicenda diretto e prodotto da Dan Reed. Dove vedere Leaving Neverland in tv e in streaming? Sono previste delle repliche? Andiamo a rispondere.

Dove vedere Leaving Neverland: la vicenda

Prima di andare a scoprire dove vedere Leaving Neverland in tv e in streaming, riassumiamo in sintesi la vicenda narrata nel documentario. Tutto parte dalle accuse di Robson e Safechuck rivolte nei confronti di Michael Jackson, accusato di aver abusato sessualmente di loro quando erano bambini nella residenza Neverland Ranch. Pur ricordando che il cantante è stato prosciolto dalle accuse rivoltegli contro nel 2005, sempre per lo stesso capo, ma stavolta per sospetti abusi sul 13enne Garvin Arvizo. A favore del cantante testimoniarono Macaulay Culkin e lo stesso Wade Robson, uno dei due protagonisti del documentario. Quest’ultimo s’incentra sulle conseguenze dei presunti abusi sulle vite dei due ragazzi, oggi ormai adulti.

Dove vedere Leaving Neverland: polemiche e discussioni

Inutile precisare che il film è stato oggetto di numerose discussioni e polemiche, derivanti soprattutto dalla famiglia di Jackson. Quest’ultima ha infatti ricordato come già Robson e Safechuck avessero già testimoniato a favore del cantante “sotto giuramento”. Inoltre, “non hanno fornito assolutamente nessuna prova a sostegno delle loro accuse”. La famiglia del cantante si è anche scagliata contro i media “ansiosi di credere a queste bugie”, nonostante l’accusato sia stato considerato totalmente innocente in tribunale.

Dove vedere Leaving Neverland in streaming e in tv: data, ora e canale

Proiettato originariamente al Sundance Film Festival 2019, che ha respinto le polemiche sul film confermando la proiezione, il docufilm è stato già trasmesso negli Stati Uniti (HBO), nel Regno Unito (Channel 4), oltre che in Canada e Nuova Zelanda. In Italia sarà trasmesso in 2 puntate martedì 19 e mercoledì 20 marzo 2019 sul canale Nove, a partire dalle ore 21.25.

Ricordiamo che Nove è disponibile sul canale 9 del digitale terrestre. Chi ha Sky può anche sintonizzarsi sul canale 149. Per chi non può vedere l’opera in tv, può approfittare della visualizzazione in streaming, disponibile su Dplay, ovvero il canale streaming di Discovery. E proprio qui sarà possibile rivedere il docu-film “on demand”, visto che dovrebbe restare disponibile sulla piattaforma. Sul canale Nove, invece, al momento non sono previste repliche. Le due puntate hanno rispettivamente una durata di circa 2 ore, per un totale di 4 ore in tutto.

