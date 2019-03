Carolyn Smith: marito, figli e tumore. Come sta oggi con la malattia

Giudice del noto programma televisivo “Ballando con le stelle” condotto da Milly Carducci, Carolyn Smith è un’icona per il mondo della danza.

Insegnante di danza e coreografa, oltre che personaggio televisivo, l’ex danzatrice di 58 anni è nata il 16 novembre del 1960 a Glasgow.

Attivissima sui social, è molto seguito sia su Twitter (ha 31000 follower) e Instagram (con oltre 141mila seguaci). Rappresenta un’icona in tutto e per tutto dei diritti delle donne e della lotta contro il cancro.

Carolyn Smith: carriera e vita privata

Carolyn Smith si avvicina al mondo della danza con da piccola. Inizia a ballare, infatti, quando ha solo 3 anni. Contemporaneamente pratica anche atletica leggere e ginnastica artistica, arrivando a competere in Nazionale in quest’ultima disciplina.

All’età di 15 anni, nella danza latino americana, arriva in finale ai campionati Europei, ai mondiali e al Grand Slam. Questo è un momento decisivo nella sua carriera. Da qui infatti si susseguono numero successi sia come danzatrice he come insegnante, e grazie alla sua bravura i suoi allievi sono tra i migliori al mondo.

Successivamente dopo un grave infortunio inizia a dedicarsi solo all’insegnamento. Da anni è a “Ballando con le Stelle“, come detto prima, in qualità di giudice.

Per quel che concerne la sua vita privata, si sa che è convolata a nozze per la prima volta nel 1982 tuttavia il matrimonio ha breve durata infatti termina nel 1989.

Dopo il divorzio decide di trasferirsi a Londra e qui in conta il ballerino Ernestino Michielotto. La coppia si sposa nel 1997 e successivamente si trasferisce in Italia.

Carolyn Smith e la lotta contro il tumore

Da tanti anni, Carolyn Smith sta combattendo la sua battaglia personale contro un tumore, un nemico che l’ha costretta, oltre che agli infortuni, a interrompere una promettente carriera nel mondo della danza professionista.

Da quando ha scoperto di essere malata ha deciso di condividere il suo lungo percorso verso la guarigione con i suoi follower.

“OGGI È LA GRANDE GIORNATA DELLA VERITÀ. OGGI HO IL PET. OGGI SO QUALCOSA CONCRETO. UN SEMPLICE SI O NO. VEDIAMO COSA SUCCEDE IO CREDO NEL ENERGIA ACCUMULATIVA. PIÙ ENERGIA POSITIVA CHE POSSIAMO FARE INSIEME SOLO BELLE COSE POSSONO SUCCEDERE. ALLORA TUTTI INSIEME A ME DA ADESSO FINO LE 14.00!!! GRAZIE A TUTTI.”

Come sta Carolyn Smith

Questo è quanto ha condiviso sui social network in merito ad una recente visita all’ospedale. Il Pet ha stabilito che Carolyn Smith non è ancora guarita ma la situazione sta migliorano notevolmente e deve continuare con le cure. La notizia positiva è che almeno un tumore è sparito mentre quello principale è diminuito del 50%.

Una vera guerriera in tutto e per tutto. Non si è mai data per vinta ed ha affrontato questo momento difficile della sua vita, tra cicli di chemioterapia e radioterapia, con un bellissimo sorriso e con grande forza e determinazione diventando, sui social, il volto della lotta contro il tumore.

