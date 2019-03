INEOS nuovo proprietario del Team Sky dal prossimo 1 Maggio

È arrivata ieri la conferma ufficiale: dal prossimo 1 Maggio il Team Sky farà parte di INEOS, compagnia petrolchimica britannica. Il gruppo Sky, di proprietà del miliardario Rupert Murdoch e la 21st Century Fox hanno quindi portato a termine la vendita.

Il 2 Maggio partirà il Tour de Yorkshire, a cui il team ciclistico parteciperà con la nuova denominazione di Team INEOS. Sky lascia a 10 anni dalla fondazione del Team, mentre Dave Brailsford manterrà invece la carica di General Manager.

Tante le vittorie in questi dieci anni. Tra tutte spiccano sicuramente le 6 al Tour de France, di cui le ultime 4 consecutive: 2012 (Bradley Wiggins), 2013 (Chris Froome), 2015 (Chris Froome), 2016 (Chris Froome), 2017 (Chris Froome), 2018 (Geraint Thomas). Vi è stato poi il trionfo dello scorso anno al Giro d’Italia con Chris Froome, il quale ha anche trionfato, nel 2017, nella Vuelta a España.

Il team, all’inizio noto come Sky Professional Cycling Team, ha conquistato inoltre più di 300 corse compresi otto Grandi Giri.

Il commento di Jim Ratcliffe, proprietario di INEOS

Così ha commentato l’acquisizione il proprietario di INEOS, Jim Ratcliffe, secondo quanto riportato da Repubblica:

“Il ciclismo è una grande disciplina sportiva che sta guadagnando sempre più popolarità in tutto il mondo. È una disciplina ecologica che coinvolge il grande pubblico. INEOS è felice di assumere la responsabilità di una gestione così professionale”.

Ratcliffe, nominato Sir dalla regina d’Inghilterra lo scorso Giugno è, secondo il Sunday Times, l’uomo più ricco del Regno Unito: al Giugno 2018, poteva infatti vantare un patrimonio di circa 11,65 miliardi di sterline, pari circa 15,6 miliardi di dollari. Recentemente aveva dichiarato di volere acquisire la proprietà del Chelsea. INEOS diventerà, inoltre, l’unico proprietario di Tour Racing Team, holding del team ciclistico.

L’annuncio su Instagram del Team Sky

Il Team Sky, tramite un lungo post pubblicato su Instagram, ha manifestato tutta la sua soddisfazione per il prossimo passaggio di proprietà che farà crescere sicuramente di competitività il già vincente team. Particolari ringraziamenti sono andati ai sostenitori. Sky ha inoltre precisato che INEOS si impegnerà a finanziare la squadra rispettando tutte le spese per i corridori, il personale e i Partners:

“We wanted you to be one of the first to hear tre great news that Team Sky will become Team INEOS from May this year. The transfer of ownership of the team from Sky to INEOS will take place on 1 May ahead of the Tour de Yorkshire. We are very excited about our new partnership with INEOS and the opportunities it creates for the team and for cycling more widely. INEOS share our culture, passion for the sport and vision for the future, and we look forward to working with them on the next chapter in the team’s story. We will be saying a lot more about our collective ambitions in a few week’s time. In the meantime, a massive thank you for all you support over the last couple of months in particular. The backing on the road and the many messages of support we have received have meant a huge amount to us. Today’s announcement brings the uncertainty to an end and ensures complete continuity for the future, with INEOS honouring all existing commitments to riders, staff and other sponsors in full. Exciting times and a very bright future lie ahead. Thank you again. Everyone at Team Sky/Team INEOS”.

