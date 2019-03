TFA sostegno 2019: numero posti per regione. Dove fare domanda

Il decreto con la ripartizione per le Regioni dei posti relativi all’offerta formativa TFA sostegno 2019 è stato firmato dal ministro Marco Bussetti. Si inizierà lunedì 15 e martedì 16 aprile per le prove preliminari. Più nel dettaglio, lunedì 15 aprile ci sarà il test preliminare per la Scuola dell’Infanzia (mattina) e per la Scuola primaria (il pomeriggio). Martedì 16 aprile, invece, ci sarà la prova preliminare per la Scuola Secondaria di I grado (la mattina) e per la Scuola Secondaria di II grado (il pomeriggio). I posti disponibili saranno in totale 14.224.

TFA sostegno 2019: posti disponibili per Regione

Ecco i posti disponibili complessivamente tra i 14.224 in palio ripartiti per Regione, elencate in ordine alfabetico.

Regione Posti Abruzzo 250 Basilicata 200 Calabria 1.150 Campania 1.460 Emilia Romagna 320 Friuli Venezia Giulia 230 Lazio 2.475 Liguria 260 Lombardia 1.030 Marche 1.360 Molise 370 Piemonte 200 Puglia 1.240 Sardegna 390 Sicilia 1.491 Toscana 618 Trentino 110 Umbria 220 Veneto 850

TFA sostegno 2019: la tabella dei posti

Sul sito del Miur è disponibile la Tabella riassuntiva offerta formativa specializzazione sul sostegno – Allegato A. Qui sarà possibile consultare nel dettaglio non solo i posti disponibili per Regione, ma anche per la tipologia di scuola. Andiamo quindi a riportare la tabella integrale qui di seguito.

Tabella riassuntiva offerta formativa specializzazione sul sostegno – Allegato A

Regione Denominazione Ateneo Posti sostegno Scuola dell’Infanzia Posti sostegno Scuola Primaria P. S. Scuola Secondaria di I Grado P. S. Scuola Secondaria di II Grado Totale Offerta Formativa Abruzzo Università dell’Aquila 50 110 40 50 250 Basilicata Università della Basilicata-Potenza 70 65 15 50 200 Calabria Università della Calabria 250 350 150 200 950 Mediterranea di Reggio Calabria 30 60 60 50 200 Campania Università Suor Orsola Benincasa 270 350 110 270 1000 Università di Salerno 110 200 50 100 460 Emilia Romagna Università di Bologna 35 85 35 65 220 Università di Modena 25 25 25 25 100 Friuli Venezia Giulia Università di Udine 50 60 60 60 230 Lazio Università Studi Internazionali di Roma – UNINT 130 130 65 130 455 Libera Università Maria SS Assunta 40 90 35 35 200 Università di Roma Tre 40 80 90 90 300 Università Europea di Roma 80 120 40 100 340 Roma – Istituto Scienze Motorie 60 90 60 90 300 Università degli Studi di Roma Tor Vergata 30 45 30 45 150 Tuscia 40 40 25 25 130 Cassino e Lazio Meridionale 150 150 130 170 600 Liguria Università di Genova 30 100 60 70 260 Lombardia Università di Bergamo 50 100 50 100 300 Università Milano Bicocca 30 120 120 60 330 Università Cattolica Sacro Cuore 31 173 176 20 400 Marche Università di Macerata 180 300 200 200 880 Università di Urbino 90 150 150 90 480 Molise Università Campobasso-Molise 70 100 100 100 370 Piemonte Università di Torino 15 50 65 70 200 Puglia Università di Bari 120 120 100 100 440 Università di Foggia 150 150 150 150 600 Università del Salento 50 50 50 50 200 Sardegna Università di Cagliari 60 60 60 60 240 Università di Sassari 0 50 50 50 150 Sicilia Università di Catania 50 50 100 100 300 Università Kore di Enna 60 100 30 100 290 Università di Messina 52 208 97 104 461 Università di Palermo 100 340 0 0 440 Toscana Università di Firenze 42 2 42 42 168 Università di Pisa 15 55 55 75 200 Università di Siena 0 50 100 100 250 Trentino Università di Trento 0 40 50 20 110 Umbria Università di Perugia 55 55 55 55 220 Veneto Università di Verona 50 125 125 50 350 Università di Padova 70 180 180 70 500 Totale 14.224

TFA sostegno 2019: dove (conviene) fare domanda

Stando a quanto riporta Zoomscuola, “la statistica indica le percentuali per singola Università”, con l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli al primo posto (7%), seguita dall’Università della Calabria (6,68%) e dall’Università di Macerata (6,19%). Seguono poi a pari merito l’Università di Cassino e l’Università di Foggia, entrambe al 4,22%.

In fondo alla classifica troviamo invece l’Università di Tor Vergata e l’Università di Sassri (1,05%), seguite dall’Università della Tuscia (0,91%) e l’Università di Trento (0,77%). Chiude l’Università di Modena (0,70%).

