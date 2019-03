Ultimi sondaggi elettorali Italia ed europee, l’analisi di tutto marzo

In generale, quando mancano meno di due mesi alle elezioni europee, le intenzioni di voto riferiscono di una Lega in buono stato di salute e di un M5S sempre più in difficoltà ormai praticamente raggiunto, anche se c’è poco da esultare, dal Partito Democratico.

Ultimi sondaggi elettorali: l’importanza delle elezioni in Basilicata

Domenica scorsa si sono tenute le elezioni in Basilicata; il voto ha avuto una particolare importanza visto che la regione era governata sin dal 1995 da maggioranze di centrosinistra. Alla fine, ha trionfato il centrodestra che ha visto raddoppiare i voti rispetto alla tornata del 2013; invece, il centrosinistra, arrivato secondo, i consensi li ha visti dimezzare. Deludente anche la prestazione dei 5 stelle; anche se in crescita rispetto alla tornata di 5 anni e mezzo fa circa (tra l’altro, primo partito per consensi), non si può non notare, come già in Abruzzo e in Sardegna, la “caduta libera” rispetto al dato raccolto dai pentastellati alle Politiche del 4 marzo.

I flussi di voto lucani, cioè gli spostamenti di elettori da una forza politica all’altra, evidenziano come il centrodestra e in particolare la Lega stia cannibalizzando gli alleati di governo. D’altra parte, i flussi delle regionali in Basilicata riflettono anche in un altro modo gli spostamenti di elettori che si stanno svolgendo a livello nazionale. Infatti, sempre analizzando i flussi delle ultime regionali, Termometro Politico ha notato un pesante passaggio al centrodestra non tanto di elettori provenienti dai 5 stelle ma dal centrosinistra.

Ultimi sondaggi elettorali: il riflesso sui dati nazionali

Questo dato dice, innanzitutto, due cose. Uno. Continua a crescere la sintonia tra il paese e i “sovranisti” (Lega e Fratelli d’Italia) mentre diminuisce quella con i “populisti” propriamente detti (M5S). Due. Il centrosinistra viene avvertito sempre più come un partito che fa gli interessi dell’Europa e non dell’Italia, per dirla in modo semplice. Una percezione che si sta acuendo sempre più con l’avvicinarsi di uno storico voto per l’Europarlamento; gli euroscettici potrebbero raggiungere un successo epocale nonostante la sostanziale tenuta delle forze pro Ue.

Tuttavia, è innegabile che le primarie abbiano diffuso nuovamente una certa fiducia nell’elettorato che si riconosce nell’area di centrosinistra; una sensazione confermata dalla crescita del Pd nei sondaggi nazionali; i Dem sono ormai a un passo (per diversi istituti già li superano) dai pentastellati. Molti elettori che hanno votato 5 stelle alle Politiche hanno deciso di tornare sui propri passi.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM