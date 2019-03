Ultime proiezioni sondaggi europee 2019: Pd raggiunge M5S, Lega avanti

Stando alle ultime proiezioni dell’Eurobarometro, Popolari e Socialisti in lieve crescita mentre si ferma l’avanzata delle forze euroscettiche.

Ultime proiezioni sondaggi: europeisti in ripresa

Dall’ultima rilevazione risalente al 25 febbraio, PPE ed S& D guadagnano 7 seggi ciascuno arrivando rispettivamente a 188 seggi e 142 seggi (su 705 vista l’assenza dei parlamentari britannici). Subito dopo i due maggiori partiti tradizionali c’è l’Alde con 72 seggi; il gruppo di Guy Verhofstadt perde 3 seggi rispetto alla proiezione di fine febbraio.

Sul dato, però, influisce anche l’attesa per la decisione di En Marche; il partito di Macron, attualmente, è conteggiato in “Altri”, ma dovrebbe aderire in futuro al gruppo dei liberali (in questo momento la formazione del Presidente francese eleggerebbe 22 eurodeputati). Da segnalare a questo punto anche l’aumento dei consensi rilevato dall’ultimo Eurobarometro relativamente al gruppo dei Verdi (che passa da 49 a 51 seggi) e al gruppo di sinistra GUE (da 47 a 49 seggi).

Ultime proiezioni sondaggi: euroscettici stabili

Nel frattempo, rimangono in sostanza stabili le forze euroscettiche. Infatti, allo stato dei fatti, ECR, ELN ed EFDD nel loro complesso potrebbero occupare 144 seggi. Sul risultato pesa il forte calo dell’EFDD, il gruppo dove si situa il Movimento 5 Stelle, che dall’ultima rilevazione Eurobarometro perde ben 9 seggi. Diametralmente, però, cresce di 2 seggi il gruppo in cui si situa la Lega (ENL) e di 7 seggi l’ECR che vede tra i propri aderenti Fratelli d’Italia.

Ultime proiezioni sondaggi: focus sull’Italia

Il sondaggio, inoltre, si concentra anche sulla media delle intenzioni di voto di ciascun paese membro. Dunque, bisogna rilevare come siano particolarmente interessanti gli spostamenti riguardanti le formazioni politiche italiane. Se si votasse oggi, la Lega eleggere 27 eurodeputati (32,2%), uguale numero di eurodeputati poi eleggerebbero Movimento 5 Stelle e Pd (18), che ormai sono vicinissimi (20,9% i pentastellati, 20,6% i Dem). Forza Italia eleggerebbe 8 eurodeputati (9,5%), altri 4 Fratelli d’Italia (4,5%). Non riuscirebbe, d’altro canto, a superare la soglia di sbarramento +Europa (3%).

