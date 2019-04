Concorsi OSS aprile 2019: scadenza domande e requisiti, i posti in Italia

Diversi concorsi con molti posti in palio per Operatori Socio Sanitari scadono ad aprile; gli annunci riportati di seguito riguardano tre aziende sanitarie del Nord Italia.

Concorsi OSS aprile 2019: 20 posti in Lombardia

L’Azienda di servizi alla persona “Golgi-Radaelli”, ha sede a Milano, ricerca 20 Operatori Socio Sanitari per le sue strutture distribuite sul territorio della Regione Lombardia (Azienda di Servizi alla Persona “Golgi-Radelli”, Azienda di Servizi alla Persona Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio).

Per inviare la propria candidatura, innanzitutto, è necessario possedere alcuni requisiti generici; tra questi: maggiore età, cittadinanza italiana, godimento di diritti civili e politici, non essere stati licenziati da un impiego presso la Pubblica Amministrazione, l’idoneità fisica al servizio. In più sono fondamentali ai fini della domanda l’aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado e l’attestato di qualifica professionale per OSS.

La domanda può essere inviata fino al 18 aprile nei termini descritti dettagliatamente sul sito dell’Azienda di Servizi alla Persona milanese (www.golgiredaelli.it). Al modulo bisognerà allegare Il proprio Curriculum, l’attestato di qualifica professionale e la ricevuta del pagamento della tassa di concorso pari a 15 euro. Prevista una prova preselettiva se le candidature saranno più di 200; dovrà essere sostenuta poi una prova teorico/pratica e un colloquio.

Concorsi OSS aprile 2019: posti in Veneto ed Emilia Romagna

Invece, sono 3 gli Operatori socio sanitari (categoria B3, area 3) ricercati dal Comune di Molinella in Provincia di Bologna. La scadenza per presentare la propria candidatura è quella del 30 aprile 2019; la domanda si dovrà inviare direttamente al Comune di Molinella nei termini precisati dal bando disponibile sul suo sito (www.comune.molinella.bo.it).

Infine, scadenza fissata alle ore 12 del 15 aprile per il bando che mette in palio 312 posti da Operatore Socio Sanitario nelle ULSS venete. Ai vincitori del concorso si offrirà un impiego a tempo indeterminato da OSS (categoria B, livello economico Bs). Tutte le informazioni necessarie per partecipare alla selezione sul sito azero.veneto.it, sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso”.

