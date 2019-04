Candidati M5S elezioni europee 2019: chi sono i nomi famosi dei 76 scelti

Candidati M5S elezioni europee 2019: tra stime, sondaggi e previsioni cresce l’attesa per un appuntamento fondamentale dal punto di vista politico. Ogni partito e movimento politico avrà la possibilità di testare il gradimento dell’elettorato. E nel caso di MoVimento 5 Stelle e Lega le elezioni rappresenteranno una valida indicazione circa l’azione di governo.

Candidati M5S elezioni Europee 2019, M5S e Lega alla prova del voto

Le scorse elezioni europee del 2014 decretarono il punto di massima affermazione per il PD a guida Renzi. Un risultato strepitoso, coronato numericamente dal raggiungimento del 40%, dal quale sembra passata una eternità. Questa volta l’attenzione si concentrerà soprattutto sul risultato del M5S e della Lega. Sia perché compongono la maggioranza di Governo. E sia perché sembrano, specie nel caso della Lega, le prime due forze politiche maggiormente in grado di attrarre consensi come dimostrato anche dalle ultime elezioni regionali di Abruzzo, Sardegna e Basilicata.

Candidati M5S elezioni Europee 2019, verso il voto

Come si sta preparando il MoVimento 5 Stelle al voto di maggio? I candidati sono stati individuati come sempre tramite votazione online. L’ultima fase di consultazioni ha visto la selezione dei 76 candidati partire da una griglia di 200 nomi. Luigi Di Maio ha annunciato che a breve renderà nota la lista completa dei nomi. Compresi i 5 capilista che rappresenteranno il M5S nelle singole circoscrizioni che dovranno passare al vaglio del voto online.

Candidati M5S elezioni Europee 2019, alcuni nomi tra i più votati alle europarlamentarie

Quante persone hanno partecipato al voto? In totale sono state 32.240 persone, che hanno espresso 108.165 preferenze perché ogni iscritto poteva esprimerne fino a 5.

Tra i nomi più votati che ufficialmente saranno dunque ufficializzati a breve spiccano gli eurodeputati uscenti o altri nomi già noti di persone che hanno rivestito o rivestono altre cariche all’interno del MoVimento fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. Chi sono?

Nella circoscrizione Nord Ovest l’eurodeputata uscente Eleonora Evi; per il Nord Est Viviana Dal Cin prima dei non eletti alle ultime elezioni politiche Politiche. Nella circoscrizione centro l’attuale vicepresidente del Parlamento Ue Fabio Massimo Castaldo; per il Sud l’eurodeputata uscente Laura Ferrara; per le Isole molto votato l’eurodeputato uscente Ignazio Corrao.

Ma non sono gli unici nomi di cui si sente parlare in queste ore. Infatti altri possibili candidati sono: Tiziana Beghin, Silvia Malivindi (Nord ovest).

Nel Nord Est oltre a Dal Cin potrebbe figurare Alessandra Guatteri e Marco Zullo. Nella circoscrizione Centro, oltre a Castaldo e Laura Agea, uno dei nomi più conosciuti: Filippo Nogarin ovvero uno dei primi sindaci del MoVimento 5 Stelle eletto primo cittadino di Livorno.

Nella circoscrizione Italia meridionale tenteranno l’elezione Piernicola Pedicini e Isabella Adinolfi e Rosa D’Amato. E invece nelle isole oltre al votatissimo (alle europarlamentarie) Ignazio Corrao dovrebbe trovare posto nelle liste del M5S l’ex Iena Dino Giarrusso.

