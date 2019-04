Sanremo 2020: Amadeus conduttore, Carlo Conti non sarà nel cast

Contro i pronostici, che vedevano Carlo Conti come possibile candidato come direttore artistico, sarà Amadeus a condurre la settantesima edizione del Festival di Sanremo. Nel mese di febbraio 2020 avremo dunque la possibilità di vedere il noto conduttore cimentarsi in questa nuova avventura.

Carlo Conti, dal canto suo, aveva condotto il Festival di Sanremo per ben tre anni consecutivi, dal 2015 al 2017. Il testimone era poi passato nelle mani del cantante Claudio Baglioni, il quale ha rifiutato il terzo incarico, dopo la sua biennale avventura. Il 2020 vedrà dunque come protagonista indiscusso Amadeus, nome d’arte di Amedeo Sebastiani.

Lo show man ha esordito in radio nel 1986, quando gli venne affidato un noto programma radiofonico che ne fece risaltare fin da subito le doti di presentatore. Il passaggio in tv non tarderà ad arrivare. Amadeus salirà infatti, nel 1993, sul Palco del Festivalbar, evento che inaugurerà la propria carriera da conduttore televisivo.

Sanremo 2020: Amadeus conduttore ma non direttore artistico. Belen e Stefano al Dopofestival

Amadeus non sarà però direttore artistico del Festival, bensì si occuperà di tutto ciò che riguarda l’arte del presentatore. Non avendo esperienza in merito, ha preferito infatti che questo arduo compito venga affidato a qualcun altro.

Le novità non sono ancora finite. Sanremo 2020 vedrà infatti il ritorno di Belen Rodriguez, la quale presenterà il Dopofestival con la complicità di suo marito, Stefano De Martino.

Sanremo 2020: Amadeus conduttore, Belen alla sua seconda esperienza al Festival

Coppia nella vita, ma anche nel mondo lavorativo, i due hanno già condotto insieme alcuni programmi serali. In seguito alla crisi matrimoniale, che li aveva tenuti separati per un po’, Belen e Stefano sono pronti a tornare in pista e a lavorare fianco a fianco.

Ricordiamo che la modella e attrice Argentina è stata protagonista del Festival di Sanremo nel 2012, accanto a Gianni Morandi e ad Elisabetta Canalis. La conduzione del Dopofestival, esperienza quasi completamente nuova, sarà per Belen Rodriguez una grande opportunità.

